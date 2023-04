iPhone 13 (Mezzanotte), il prezzo è in CADUTA libera su Amazon: offerta FOLLE

L’iPhone 13 è l’ultima versione del famoso smartphone di Apple, presentato ufficialmente nel settembre del 2021. Il dispositivo è disponibile in quattro varianti: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Su Amazon, in questo momento c’è un’ottima offerta che riguarda il modello base, ovverosia l’iPhone 13 (256GB), che nel colore Mezzanotte trovi a 899€, cioè a dire con circa il 15% di sconto. Spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

iPhone 13 (256GB), risparmio di quasi 200€

Il design dell’iPhone 13 è simile a quello del predecessore, ma presenta alcune differenze, come il notch più piccolo, una disposizione diversa delle fotocamere e il bordo piatto anziché arrotondato. Tutti i modelli, e quindi anche quello in offerta su Amazon, sono dotati di processori A15 Bionic, che garantiscono prestazioni elevate, una batteria migliorata rispetto al passato e supporto alla connettività 5G.

Le fotocamere in dotazione al dispositivo sono due da 12MP e offrono funzionalità avanzate come lo zoom ottico, la registrazione di video ProRes e la modalità notturna ultra-grandangolare. Il comparto è poi dotato di diverse funzioni professionali, come ad esempio una serie di stili fotografici ad hoc, smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

In generale, l’iPhone 13 rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto al suo predecessore, con un design rinnovato, prestazioni migliorate e nuove funzionalità che soddisferanno le esigenze di molti utenti. Per questo motivo ti consigliamo di non aspettare oltre se vuoi far tuo questo ottimo iPhone 13 (256GB) di colore Mezzanotte. Perché in questo momento lo trovi a soli 899€, cioè a dire con il 15% di sconto, ma l’offerta potrebbe scadere a breve e tornare al prezzo di listino di 1.059,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.