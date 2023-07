iPhone 13 mini in offerta a 749 euro su Amazon (anche a rate)

iPhone 13 mini è la versione più compatta della serie iPhone 13 che ha debuttato nell’autunno 2021. Design iconico, ottima ergonomia e prestazioni al top fanno del 13 mini uno dei melafonini più richiesti da chi ama le dimensioni compatte.

In queste ore lo puoi acquistare in offerta su Amazon al prezzo di 749 euro con disponibilità immediata. Se lo desideri, puoi anche decidere di acquistarlo in 5 comode rate da 149,80 euro al mese senza interessi. E se sei cliente Prime, per te le spese di spedizione sono gratuite.

iPhone 13 mini in sconto dell’11% su Amazon

Il modello 13 mini è dotato di un schermo OLED da 5,4 pollici, con picco di luminosità a 1.200 nit. Lato hardware troviamo il processore A15 Bionic, evoluzione del precedente A14 Bionic montato su iPhone 12.

Tra le novità più significative però si annovera il comparto fotografico. Con iPhone 13 mini viene introdotto un nuovo grandangolo con sensore stabilizzato, in precedenza esclusiva soltanto di iPhone 12 Pro Max. Il grandangolo acquisisce pixel più grandi (fino a 1,7 µm), grazie ai quali la camera acquisisce più luce per maggiori dettagli e sfuocati migliori.

Migliora anche la durata della batteria. Rispetto alla precedente generazione, l’autonomia è superiore di un’ora e mezza in più rispetto. Poi, grazie al processore A15 Bionic, il consumo in standby viene ridotto quasi a zero.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per risparmiare 90 euro su iPhone 13 mini. Ricordati anche che puoi acquistarlo in 5 comode rate a interessi zero.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.