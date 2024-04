iPhone 14 Mezzanotte da 128 GB in super promo Amazon!

Sei in cerca di un nuovo iPhone 14 e non vuoi spendere troppo? Oggi puoi avere il modello da 128 GB nella colorazione Mezzanotte a soli 649€! Il prezzo è attualmente promozionale grazie allo sconto Amazon del 26%. Una promo da non perdere considerando il grande valore di questo device e le sue ottime caratteristiche tecniche generali.

iPhone 14: il migliore della gamma attuale?

Si sa: iPhone è un dispositivo solitamente molto costoso. Esiste però un modo semplicissimo per risparmiare: acquistare il modello dell’anno precedente!

iPhone 14, pur essendo un dispositivo lanciato nel 2022, è stato per molti mesi del 2023 uno dei migliori iPhone in commercio per specifiche tecniche e caratteristiche generali. Grazie al lancio degli ultimi modelli che non hanno stravolto il design o aggiunto particolari funzionalità, quello di oggi è uno degli iPhone in promo da acquistare ad occhi chiusi.

Per questa ragione, chi acquista iPhone 14 beneficerà di performance di livello, un’ottima batteria e un’ottima memoria. Il modello in sconto integra infatti ben 128 GB di memoria, perfetti per la gestione quotidiana di foto e video. A bordo troviamo il display Super Retina XDR da 6,1 pollici: ottima risoluzione e qualità davvero interessante.

Ottimo inoltre il comparto fotografico: la doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) è pensata per catturare ogni momento con la massima fedeltà, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La compatibilità con gli accessori MagSafe rende questo device molto versatile e comodo in tantissime situazioni.

Approfitta dello sconto del 26% e porta a casa l’Apple iPhone 14 da 128 GB nella colorazione Mezzanotte a soli 649€ su Amazon. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.