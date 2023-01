iPhone 14: su Amazon torna lo sconto di 130€ sul modello VIOLA (anche a rate)

A distanza di pochi giorni dalla prima maxi offerta dell’anno, Amazon torna a offrire l’iPhone 14 a soli 899 euro, per uno sconto di 130 euro sul prezzo di vendita pari a 1.029 euro. Stavolta il modello in promozione è quello color Viola, insieme al (PRODUCT) RED: l’unica differenza è che il primo lo ricevi a casa questo giovedì, invece la consegna del secondo è prevista per fine mese o al più tardi i primi giorni di febbraio.

Ma c’è ancora dell’altro, perché l’iPhone 14 Viola da 128GB protagonista dell’offerta di Amazon è disponibile anche a rate: se scegli l’opzione del pagamento rateale pagherai 179,80 al mese per cinque rate a interessi zero, finendo di pagare l’iPhone a inizio maggio con la quinta e ultima rata.

Apple iPhone 14: il miglior iPhone di sempre (ancora)

Ormai è facile: ogni volta che esce un nuovo iPhone si ha sempre la certezza che sia migliore rispetto alla precedente generazione. Ed è così anche per iPhone 14, il cui debutto risale allo scorso mese di settembre. L’autonomia è ottima, lo sblocco del telefono tramite Face ID è ancora più veloce, le fotocamere hanno raggiunto un livello di perfezione tale che è difficile trovare dei difetti, e iOS 16 è semplicemente il miglior software mai realizzato da Apple.

Se sei in possesso di un modello ormai obsoleto di iPhone, o vuoi provare per la prima volta un iPhone arrivando da uno smartphone Android senza dover aprire un mutuo, iPhone 14 è il telefono migliore in circolazione. E con l’offerta di Amazon lo puoi pagare anche in cinque comode rate mensili a interessi zero senza aver bisogno di una carta di credito o garanzie particolari.

Cogli al volo l’offerta di Amazon sull’iPhone 14 in colorazione Viola per risparmiare subito 130 euro e acquistarlo a rate spendendo oggi soltanto 179 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.