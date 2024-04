iPhone 15 (128 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso flagship entry level della line-up del 2023 di Apple, iPhone 15, si trova al suo minimo storico al prezzo speciale di soli 779,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con la possibiità di ricevere il prodotto a casa vostra o presso un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso e non pensateci troppo: a questa cifra è un super best buy senza paragoni e senza rivali. Ha una scheda tecnica all’avaguardia, un processore di fascia alta, uno schemo premium e risoluto con Dynamic Island e un comparto fotografico degno di una mirrorless. A questa cifra è da prendere immediatamente. Il modello in questione è quello da 128 GB, in colorazione nera.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 779,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è un prodotto spettacolare, da prendere subito in considerazione se volete un’ammiraglia di punta dal prezzo low-cost. Ha un chipset potente Apple Bionic A16 (lo stesso SoC che ritrovavamo in iPhone 14 Pro Max), uno schermo OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili, luminosità di picco di 2000 nit e molto altro ancora, e c’è una batteria capiente e generosa che promette un giorno di autonomia con una singola carica. Si ricarica mediant la USB Type-C o sfruttando la wireless charging. Altresì c’è anche la tecnologia MagSafe.

Come non citare poi il comparto fotografico con due sensori evoluti; quello principale è da 48 megapixel e ha l’OIS. Può girare video in 4K HDR Dolby Vision e scatta foto nitide anche al buio. A soli 779,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è da comprare immediatamente. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso.

