iPhone 15 e 15 Pro ufficiali: Apple stupisce tutti al lancio. Prezzo, colori e info

Apple ha finalmente annunciato la nuova serie di iPhone 15 e altre sorprese nell’ecosistema di suoi prodotti. L’evento, intitolato “Wonderlust”, ha visto svelare finalmente quattro nuovi membri della famiglia iPhone: l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max.

Ecco i nuovi iPhone

I modelli Pro, in particolare, hanno alcune innovazioni sorprendenti, tra cui una scocca in titanio, cornici più sottili e una nuovissima fotocamera con teleobiettivo periscopico per la variante Pro Max. Per quanto concerne invece i due modelli base, a parte qualche piccola novità, si confermano piuttosto simili alle versioni dei Melafonini attuali. Ecco i dettagli più importanti che caratterizzano i nuovi dispositivi:

Telaio in Titanio: La scocca dei nuovi iPhone 15 Pro è realizzata in titanio, rendendo il dispositivo non solo più resistente ma anche il 10% più leggero. La finitura spazzolata contribuisce a ridurre la visibilità delle impronte digitali. Display Espansivo: Grazie a bordi ridotti di circa un terzo rispetto ai modelli precedenti, entrambi i display offrono una sensazione di maggiore ampiezza, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente e coinvolgente. Processore A17 Bionic: Costruito con una tecnologia a 3 nanometri, questo nuovo processore offre una durata della batteria notevolmente migliorata rispetto ai modelli precedenti, garantendo prestazioni eccezionali anche nelle situazioni più impegnative. Fotocamere Potenziate: Le fotocamere degli iPhone 15 Pro hanno sensori migliorati che superano finalmente i 12 megapixel, portando l’esperienza fotografica a un nuovo livello di qualità e dettaglio. Zoom Ottico Potenziato: Il modello Pro Max presenta una lente periscopica che consente uno zoom ottico fino a 6X, offrendo un’esperienza di fotografia avanzata e dettagliata. Pulsante Azione Personalizzabile: L’interruttore per la “Modalità Silenzioso” è stato sostituito da un nuovo Pulsante Azione con funzionalità personalizzabili, offrendo un controllo più flessibile e versatile sul dispositivo. Chip U2 a Banda Ultra Larga: Questo nuovo chip migliora le capacità di localizzazione, consentendo il tracciamento preciso di persone e dispositivi attraverso l’app “Dov’è”. Maggiore Quantità di RAM: Entrambi i modelli hanno a disposizione un quantitativo di RAM superiore ai 6GB della serie PRO precedente, garantendo prestazioni fluide anche nelle situazioni più impegnative. Ricarica Wireless Rapida: Tutti gli iPhone offrono una ricarica wireless più veloce, assicurando una maggiore comodità e efficienza nella gestione della batteria. Design per una Riparabilità Semplificata: Apple punta a un design che agevoli le operazioni di riparazione, offrendo una maggiore durabilità nel tempo.

Gli iPhone 15 Pro sono dispositivi rivoluzionari che sollevano l’esperienza degli utenti a nuove vette di innovazione e prestazioni. Con colorazioni accattivanti e specifiche complete, sono dei veri gioielli tecnologici che soddisfano le esigenze degli utenti più esigenti.