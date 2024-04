iPhone 15 Pro (128 GB) in titanio naturale a soli 1049€ su Amazon

iPhone 15 Pro, nella sua iterazione color “titanio naturale, con 128 GB di memoria interna, costa solo 1049,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra si porta a casa un prodotto semplicemente sensazionale, potente come nessun altro al mondo, con un SoC costruito a 3 nanometri, un frame in titanio aerospaziale e un comparto fotografico composto da tre sensori di punta. Il display è un pannello all’avanguardia dotato della tecnologia OLED con ProMotion e Dynamic Island al seguito. Insomma, questo è uno dei migliori device da prendere in considerazione se state cercando un’ammiraglia esclusiva, compatta, ma con un’autonomia degna di nota.

Fra le altre cose, acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli di seguito nell’articolo completo. A soli 1049,00€, IVA inclusa, non potete perdervelo. Cosa aspettate?

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple si presenta come un best buy assoluto grazie alle offerte di Amazon; viene venduto e spedito con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero e, in più, avrete accesso al reso gratis entro 14 giorni dall’acquisto. C’è un anno di garanzia con Apple e due anni con il rivenditore.

iPhone 15 Pro ha un SoC Apple A17 pro costruito a 3 nanometri da TSMC, dispone di uno schermo OLED da 6,1″ con ProMotion e luminosità di picco di 2000 nit e vanta un comparto fotografico con sensore principale da 48 megapixel che è in grado di scattare foto in ProRAW e girare video in ProRES, in 4K HDR Dolby Vision, con un look cinematografico. Ottima la batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica. A soli 1049,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.