iPhone 15 Pro Max (256 GB): il miglior melafonino che devi comprare oggi

Il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione “titanio naturale”, con 256 GB di memoria interna, costa solo 1279,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Il device viene proposto ad un prezzo veramente scontato rispetto al suo valore di listino.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

Non fatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano. Fra le altre cose, ricordatevi che avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e che potrete dilazionare l’importo del terminale in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Avrete accesso al reso entro 14 giorni in caso di eventuali problematiche e potrete beneficiare di un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e di quella di due anni tramite il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico. Cosa aspettate a comprarlo? Fatelo vostro adesso. Il risparmio è altissimo, pari al 14% del valore originale.

iPhone 15 Pro Max è infatti uno smartphone pazzesco, dotato di un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri, con uno schermo OLED Super Retina XDR ProMotion da 6,7 pollici con Dynamic Island e cornici sottili, c’è un frame in titanio aerospaziale e la back cover è in vetro satinato con supporto alla MagSafe charging o alla ricarica wireless. La batteria assicura un’autonomia degna di nota e si ricarica mediante la USB Type-C. Questa porta, tra le altre cose, consente di effettuare il trasferimento dei dati con velocità Gigabit. Costa solo 1279,00€ grazie agli sconti folli di Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.