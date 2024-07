iPhone 16: Apple aumenta la produzione per il grande lancio di settembre

Un nuovo report di Bloomberg sostiene che Apple punta a spedire ben 90 milioni o più di modelli di iPhone 16 nel solo 2024. Un lancio quindi gigantesco, numeri più alti del 10% rispetto a quelli dello scorso anno in occasione dell’uscita di iPhone 15. Apple quindi vuole assicurarsi che non ci siano problemi di disponibilità al lancio, col plus di mostrare da subito a milioni di persone in tutto il mondo la potenza di Apple Intelligence.

Secondo Debby Wu, Takashi Mochizuki e Yuan Gao di Bloomberg sarà proprio la grande attrattiva data dall’intelligenza artificiale a sostenere le vendite: se nel 2023 iPhone 15 aveva totalizzato 81 milioni di pezzi consegnati, quest’anno sono previsti 90 milioni di pezzi consegnati (un aumento quindi, come scritto in apertura, del 10%). Apple conta anche sul fatto che gli unici iPhone 15 che supportano Apple Intelligence sono la versione Pro e quella Pro Max, mentre tutta la linea 16 supporta Apple Intelligence senza problemi. A Cupertino contano molto anche sulle vendite in Cina, dopo un inizio anno 2024 non proprio spumeggiante, ripresosi in parti cn le ottime vendite durante i saldi di primavera. Quello che conta è che molto realisticamente non ci saranno problemi di approvvigionamento al lancio.