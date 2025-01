iPhone 17 Pro: Tutte le novità attese per il 2025

Con il lancio previsto per settembre 2025, gli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max stanno già suscitando grande interesse grazie alle numerose indiscrezioni e anticipazioni. Apple sembra intenzionata a introdurre importanti innovazioni per i suoi prossimi modelli di punta.

Tra le novità principali spicca l’adozione di un design in alluminio, che sostituirà il titanio utilizzato nei modelli precedenti come iPhone 15 Pro e 16 Pro. Il retro del dispositivo potrebbe presentare una combinazione di vetro e alluminio, offrendo maggiore leggerezza e resistenza. Questa scelta rappresenta un significativo cambio di rotta rispetto all’acciaio inossidabile impiegato nei modelli Pro dal 2017 al 2022.

Per il comparto fotografico, si vocifera di un bump rettangolare in alluminio per le fotocamere posteriori, con configurazioni delle lenti che potrebbero variare tra disposizione triangolare, orizzontale o verticale. Inoltre, gli iPhone 17 Pro dovrebbero integrare una fotocamera da 48 megapixel per il teleobiettivo, un upgrade significativo rispetto ai 12 megapixel dei modelli precedenti.

Sotto il cofano, Apple introdurrà il nuovo chip A19 Pro, realizzato con il processo a 3 nm di terza generazione di TSMC, promettendo miglioramenti sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica. Inoltre, è attesa l’implementazione di un chip Wi-Fi 7 progettato internamente da Apple, anche se alcune fonti indicano che potrebbe supportare solo Wi-Fi 6E.

La fotocamera frontale riceverà un upgrade importante, passando a 24 megapixel, raddoppiando così la risoluzione rispetto ai modelli iPhone 16. Per migliorare ulteriormente l’esperienza utente, i nuovi modelli Pro offriranno 12 GB di RAM, un incremento rispetto agli 8 GB attuali, garantendo una maggiore fluidità nelle operazioni di multitasking e nelle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Un dettaglio esclusivo per l’iPhone 17 Pro Max sarà una Dynamic Island più compatta, resa possibile grazie all’adozione della tecnologia “metalens” per il sistema Face ID. Questo design ottimizzato migliorerà l’estetica del dispositivo senza compromettere le sue funzionalità.

Con tutte queste innovazioni, Apple punta a consolidare la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone premium. Sarà interessante osservare come queste novità verranno accolte dal pubblico e come si posizioneranno rispetto alla concorrenza.