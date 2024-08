iPhone 17 Slim: sarà sottilissimo ma non top di gamma

La linea iPhone che uscirà il prossimo anno potrebbe, il condizionale è sempre d’obbligo, riservare molte sorprese. I rumor e le voci di corridoio hanno iniziato già a palesarsi da qualche settimana. Inizialmente si pensava che, come per Apple Watch, potesse arrivare un modello Ultra, qualcosa che andasse oltre il concetto di Pro. Ma questa pista è durata poco, raffreddandosi velocemente. E da Ultra si è passati ad un iPhone 17 Slim o Air che dir si voglia, sempre per rimanere nelle denominazioni della casa di Cupertino. Sottile, sottilissimo, ma certamente non con specifiche da top di gamma.

I rumor più recenti infatti parlano di specifiche che non gridano certamente Ultra, come un chip non Premium e una sola fotocamera posteriore, Secondo il solito ben informato insider Mark Gurman di Bloomberg, la nuova denominazione di iPhone 17 sarà, o meglio potrebbe essere Air, non Slim, in ossequio proprio ai dispositivi Slim già presenti nel catalogo Apple.

Il nome sarebbe decisamente coerente, in quanto come per MacBook Air e iPad Air si tratta di un dispositivo sottile e leggero, ma con specifiche di compromesso, che andranno a situarsi nel mezzo, tra il modello base e quello Pro.

In tal senso è molto realistico pensare che iPhone 17 Air sarà dotato di specifiche buone ma non Premium, bisogna pagare pegno alla mancanza di spazio interna, a tutto vantaggio di un form factor che potrebbe avvicinarsi sempre di più al design pensato da Steve Jobs, ovvero quello di un dispositivo piatto, una sorta di lastra di vetro super sottile.

Non saremmo stupiti se il prossimo anno iPhone 17 Air lato imaging non sarà al pari di iPhone 17 “base”, se la batteria non durerà tanto quanto quello dei modelli “normali” e se la CPU non fosse all’ultimo grido. Tutte rinunce fatte sull’altare del design più estremo possibile. Staremo a vedere. Intanto aspettiamo nelle prossime settimane la presentazione di iPhone 16.