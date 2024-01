Jabra Elite 5 a soli 99,99€: crollo di prezzo verticale su Amazon

Jabra Elite 5 sono auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore ibrida e tecnologia di chiamata a 6 microfoni. Reduci dal riconoscimento CES Innovation Awards nel 2023, oggi sono in offerta su Amazon a un super prezzo: 99,99 euro invece di 149,99 euro, grazie al 33% di sconto. In più la disponibilità è immediata, questo significa che se li ordini oggi li puoi ricevere a casa tua già nella giornata di domani grazie all’abbonamento Prime, senza pagare nulla per le spese di spedizione. Ecco il link all’offerta.

Jabra Elite 5 in sconto del 33% su Amazon

Uno dei fiori all’occhiello dei Jabra Elite 5 è la cancellazione attiva del rumore ibrida. Come funziona? I tecnici di Jabra hanno realizzato una combinazione di microfoni sia interni che esterni, che consente di eliminare il rumore dall’interno e dall’esterno. Una cancellazione del rumore più affidabile rispetto alla precedente generazione, grazie anche al fitraggio di una gamma più ampia di suoni, come viene specificato sul sito ufficiale dell’azienda.

L’altro punto di forza di questi auricolari è la tecnologia di chiamata a 6 microfoni. Una tecnologia nuova, studiata a lungo dagli ingegneri di Jabra, che permette agli utenti di poter effettuare chiamate brevi e lunghe conversazioni ovunque si trovino, senza che le condizioni atmosferiche né il traffico rappresentino un elemento di disturbo.

Gli auricolari Elite 5 di Jabra sono in offerta a soli 99,99 euro su Amazon, con tanto di spese di spedizione gratuite. Visto il prezzo e il successo ottenuto negli ultimi mesi dal modello in vendita, è probabile che la promo possa terminare già nelle prossime ore.

