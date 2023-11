I FIGHISSIMI Joy-Con per Nintendo Switch Giallo e Blu ora li paghi molto MENO!

Nintendo Switch si contraddistingue anche per i particolari Joy-Con che chiede di utilizzare, sia per la forma sia per le tonalità proposte. Come questi oggetto di questa straordinaria offerta, che include Joy-Con destro (Giallo Neon ), Joy-Con sinistro (Blu) e un set di laccetti per Joy-Con a soli 58,99 euro. Grazie allo sconto del 17%! Sono dotati di Accelerometro e Giroscopio, nonché di sistema “HD rumble“. Compatibili anche con Nintendo Switch lite. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Nintendo Switch Joy-Con-Controller, prendili giallo e blu!

Un feedback tattile che va oltre le vibrazioni: Immagina che il Joy-Con sia un bicchiere pieno di cubetti di ghiaccio. Con il rumble HD, quando muovi e inclini il Joy-Con puoi sentire i cubetti che si spostano. Il rumble HD è così realistico che puoi persino capire quanti cubetti ci sono, come se stessi davvero reggendo il bicchiere nella tua mano.

Sfrutta forma, movimento e distanza: La telecamera IR di movimento del Joy-Con destro può riconoscere la forma, la distanza e il movimento degli oggetti che inquadra. Per esempio, è in grado di capire se le mani di un giocatore fanno carta, sasso o forbice. Questa funzione apre la strada anche a nuove esperienze, come Nintendo Labo (venduto separatamente). Infine, i colori, giallo e blu, per un tocco glam al tuo gaming! Oltre ai comodi laccetti.

