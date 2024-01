Just Dance 2024 per Nintendo Switch a metà prezzo su Amazon (29,98€)

Il gioco Just Dance 2024 per Nintendo Switch rientra nella liste delle migliori offerte del giorno in casa Amazon. In queste ore, infatti, è possibile acquistarlo a soli 29,98 euro anziché 59,99 euro, grazie al maxi sconto del 50%. Ecco il link all’offerta.

Just Dance, nell’edizione aggiornata per il 2024, è uno dei titoli per Nintendo Switch più gettonati di questi primi giorni del nuovo anno. Tra i suoi principali punti di forza annoveriamo i 40 nuovi brani per dilettarsi nel mondo della danza e tanti eventi stagionali, con brani e playlist gratis.

Just Dance 2024 per Nintendo Switch in sconto del 50% su Amazon

Oltre 7.000 acquisti soltanto nell’ultimo mese sono la chiara dimostrazione di come Just Dance sia uno dei titoli più gettonati tra i possessori della console per videogiochi Nintendo Switch. La nuova versione per il 2024 va a migliorare un gioco di per sé già perfetto, con l’introduzione di universi inediti e 40 nuovi brani.

Importante: il prodotto protagonista dell’offerta di Amazon presenta unicamente il codice per il download, mentre la scheda di gioco non è inclusa. Questo è in linea con il nuovo spirito del gioco, trasformatosi in una piattaforma d’intrattenimento 100% online, che riceve aggiornamenti regolari durante tutto l’anno con nuovi brani e ricompense tutte da scoprire.

Il videogioco Just Dance 2024 per Nintendo Switch è in offerta a soli 29,98€ su amazon.it. Una volta completato l’ordine, riceverai via e-mail il codice di attivazione da inserire all’interno dell’account Ubisoft. Ti ricordiamo infine che è richiesto anche un abbonamento attivo alla piattaforma.

