KODAK Mini 2 Retro: stampa le tue foto OVUNQUE in pochi secondi

La Kodak Mini 2 Retro 4PASS a soli 88,34€ rappresenta la soluzione ideale per chi desidera stampare le proprie foto ovunque si trovi, mantenendo una qualità professionale.

Questa stampante fotografica portatile combina eleganza, funzionalità e praticità, rendendola un dispositivo perfetto per tutti gli amanti della fotografia.

Design compatto e retro bellissimo

La Mini 2 Retro si distingue per il suo design elegante e vintage, disponibile nella colorazione bianca. Le sue dimensioni compatte la rendono facilmente trasportabile, permettendoti di portarla con te in viaggio, a eventi o semplicemente di usarla comodamente a casa. Questa stampante utilizza la tecnologia di stampa 4PASS, che garantisce una qualità fotografica eccellente. Ogni immagine viene stampata con una risoluzione elevata e una fedeltà cromatica impeccabile, grazie a un processo di laminazione a strati. Il risultato è una foto resistente all’acqua, alle impronte e allo sbiadimento, perfetta per conservare i tuoi ricordi nel tempo.

Le foto stampate misurano 5.3×8.6 cm, una dimensione ideale per inserirle in album, cornici o agende. La stampa istantanea ti consente di condividere i tuoi scatti con amici e familiari in tempo reale. Grazie alla connessione Bluetooth, la Kodak Mini 2 Retro si collega facilmente al tuo smartphone o tablet. L’app dedicata Kodak ti permette di personalizzare le tue foto con filtri, sticker e testi prima di stamparle, offrendo un tocco creativo ai tuoi scatti.

La Kodak Mini 2 Retro 4PASS a soli 88,34€ con il 12% di sconto attivo è una scelta eccellente per chi cerca una stampante fotografica portatile di alta qualità. Approfittane oggi stesso!

