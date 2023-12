La Lavasciuga LG con vapore igienizzante a questo prezzo non la trovi più: approfitta dell'OFFERTA!

Lg f4de408aidd è un’ottima lavasciuga a carica frontale 8 / 6 kg, 1400 giri/min, lavatrice e asciugatrice con intelligenza artificiale ai dd, vapore igienizzante, motore inverter direct drive. Dimensioni: 60x85x56cm, in un neutro colore bianco. Oggi puoi prenderla scontata del 7%, quindi la paghi solo 499 euro! Puoi anche testarla con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lavasciuga LG: le caratteristiche tecniche

Lavasciuga a carica frontale, Dimensioni LxAxP 60 x 85 x 56 cm, Classe di efficienza energetica E/B, Capacità 8 / 6 Kg, 1400 Giri/min, 73 dB(A) re 1 pW. Libera installazione. Funzione AI DD: rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, assicurando il 18% in più di cura dei tessuti. Grazie al programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, elimina il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori.

Grazie alla tecnologia Inverter Direct Drive di LG, il motore è collegato direttamente al cestello, assicurando elevate prestazioni e riducendo rumori e vibrazioni. E’ una soluzione completa che racchiude in un solo elettrodomestico le funzioni di lavatrice e asciugatrice, consentendoti di risparmiare spazio, tempo ed energie, e organizzare al meglio gli ambienti per la tua famiglia. E’ dotata di ampio oblò, cestello a bolle e agitatori in acciaio inox, con un display più visibile e una manopola più grande con finitura in metallo. Ecco i programmi: Cotone, Eco 40-60, Misti, Delicati, Easy Care, Allergy Care, Refresh, Baby Steam Care, Rapido 14, Asciugatura, Lava+Asciuga, Lana, Pulizia Vasca, Risciacquo+Centrifuga.

