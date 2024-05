1200€ DI SCONTO sulla Smart TV Samsung Neo QLED 55": la MIGLIORE (55%)

Immagina di avere nel tuo salotto un televisore che ti regala un’esperienza visiva mozzafiato. Oggi puoi realizzare questo sogno grazie all’incredibile offerta sullo Smart TV Samsung Neo QLED 4K. Questo smart TV da 55 pollici è disponibile su Amazon a soli 999€, con uno sconto eccezionale del 55%. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di portare a casa una vera opera d’arte tecnologica.

Smart TV Samsung Neo QLED, dettagli e specifiche tecniche

Il Samsung TV Neo QLED è un concentrato di tecnologia all’avanguardia. Grazie al potente processore Neural Quantum 4K, ogni immagine prende vita con dettagli ultra realistici e colori vividi. La tecnologia Quantum Matrix con retroilluminazione Quantum Mini LED regola con precisione la luminosità, per neri più profondi e bianchi più brillanti.

L’audio non è da meno, con il Dolby Atmos e l’OTS+ che ti avvolgono con un suono tridimensionale, per un’immersione totale in ogni scena.

Ecco le specifiche tecniche principali di questo straordinario TV Samsung:

Dimensioni schermo 55 pollici Risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160) Tipo di pannello Neo QLED Processore Neural Quantum 4K Tecnologia di retroilluminazione Quantum Matrix con Quantum Mini LED Audio Dolby Atmos, OTS+ Smart TV Tizen, integrato con Bixby e Alexa, compatibile con Google Assistant Classe di efficienza energetica G

Non perdere altro tempo, l’offerta è limitata. Porta a casa il tuo Samsung Neo QLED 4K a soli 999€ invece di 2199€. Uno sconto del 55% su un televisore di questa qualità è un’occasione più unica che rara. Immagina le serate di cinema in famiglia, le partite con gli amici, le serie TV che prendono vita davanti ai tuoi occhi.

Con questo smart TV Samsung, ogni momento di intrattenimento diventa speciale. Rendi il tuo sogno di un TV perfetto una realtà. Non lasciartelo sfuggire, gli stock stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.