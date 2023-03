La senti anche tu? E' l'aria di Primavera con le OCCASIONISSIME sotto i 19€

Stanchi per la settimana appena iniziata? Poco male: prendetevi un attimo, rilassatevi, fatevi una bella tisana e date un’occhiata con tutta calma a queste incredibili offerte che Amazon propone anche questo martedì per permettervi di portare a casa uno di quei prodotti che vi piaceva tanto ma che costava parecchio, mentre adesso con le Offerte di Primavera è a un prezzo WOW.

Amazon, che occasionissime con appena 19€

Abbiamo selezionato per voi alcuni tra i prodotti più interessanti a meno di 20€ legati alla tecnologia, così magari ti verrà più facile trovare quello che ti piace di più. Ah, dimenticavamo: sono tutti articoli che godono di spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

OPPO Enco Buds2

Sei libero di non crederci, ma questi auricolari Bluetooth 5.2 di OPPO con microfono sono davvero una potenza. Questi gioiellini sono infatti sicure e confortevoli e in grado di offrirti per una miseria una durata della batteria fino a 18 ore, un ottimo isolamento, suono pulito e microfono performante anche in caso di forte vento. Con soli 19 euro.

Decoder per il digitale terrestre

L’occasione che stavi aspettando per far tuo a poco prezzo un valido decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è qui. Ora su Amazon lo puoi comprare a soli 16€ cliccando su questo link. Spedizioni gratuite e veloci. Semplicissimo da configurare e usare, l’eccellente Fenner ha tutto quello che ti serve per goderti la nuova televisione in digitale.

Tavoletta grafica bambini 8,5”

Un giocattolo divertente ed educativo. Questa tavoletta da disegno è una scelta perfetta grazie al simpatico look da dinosauro e alla possibilità di stimolare la loro fantasia. Può essere utilizzato come lavagna da scrittura, tavoletta da disegno, lavagna magica per i bambini per ispirare la creatività e l’immaginazione dei bambini. Un grande regalo di Natale per i più piccoli.

Cuscino smart concilia sonno

Il cuscino smart che concilia il sonno. Ebbene sì, esiste anche questo. Un cuscino che ha uno speaker integrato e che ti permette di ascoltare della buona musica rilassante per addormentarti più in fretta. Haun jack da 3.5 mm lo rende adatto a qualsiasi smartphone, tablet e lettore musicale. Inoltre non necessita di batterie. In questo momento su Amazon costa appena 15€.

Cuffie da gaming per PC e console

Queste eccellenti cuffie da gioco sono realizzate in materiale resistente, comode da indossare e sono dotate di tutto ciò che serve per godersi al meglio le proprie partite online. Ad esempio hanno il controllo del volume regolabile, puoi semplicemente accendere/spegnere il microfono in base alle tue necessità. se non ne hai bisogno, puoi silenziarlo.

Piccolo caricabatterie, grande potenza

Solo 19€ circa per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Oggi su Amazon c’è infatti un potente caricabatterie a questo prezzo affare che funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più con le spedizioni rapide e gratuite.

Multipresa 6 in 1 (ITA/Schuko)+2 porte USB

Se sei alla ricerca di un super affare, sei arrivato nel posto giusto: in questo momento su Amazon trovi un’eccezionale ciabatta da scrivania che con appena 19€ ti risolve ogni problema di prese elettriche e di ricarica device. Il tutto con le spese di spedizione gratuite. Non mi credi? Allora seguimi.

Portafoglio RFID TEEHON

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 17€. E tutto vero: questo utilissimo gioiellino costa davvero così poco su Amazon. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. Elegante ma allo stesso tempo sportivo si adatta a qualsiasi outfit.

Base di ricarica wireless

Questa base di ricarica è stata progettata appositamente per gli Amazon Echo Buds (2ª generazione, con ricarica wireless), con cavità sagomata per adattarsi alla forma della custodia e garantire una ricarica ottimale. Può essere utilizzata anche per caricare i telefoni cellulari con compatibilità Qi (max 5 W, un solo dispositivo per volta).

Powerbank Charmast da 10000 mAh

Le powerbank più sono capienti e veloci e meglio è. considerando che oggi abbiamo sempre dietro con noi diversi dispositivi bisognosi di attenzione e ricarica. Questa powerbank targata Charmast propone in tal senso quanto descritto, ma con in più la comodissima presenza di una spina AC che aiuta moltissimo a ricaricare la batteria e, contemporaneamente, più device. Vola su Amazon seguendo questo link per farlo tuo a soli 17 euro, grazie all’offerta lampo in corso oggi.

