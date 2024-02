La stampante DEFINITIVA di Epson a un prezzo da CAPOGIRO su Amazon (113€)

La Express Premium XP-6105 di Canon è una stampante multifunzione senza fili a colori con la quale è possibile stampare, eseguire scansioni ed effettuare fotocopie. Tra le altre cose supporta la connettività Wi-Fi Direct, che consente di stampare in modalità wireless anche senza collegamento di rete.

In queste ore la stampante multifunzione Canon Express Premium XP-6105 è in offerta a 113,76 euro, grazie al 31% di sconto sul prezzo consigliato di 164,99 euro. Si tratta di una promozione destinata a terminare tra poco, visto che ne restano disponibili solo nove.

Stampante Expression Premium XP-6105 di Epson in sconto del 31% su Amazon

Prima di tutto, la stampante Epson in offerta quest’oggi su Amazon si caratterizza per il suo design elegante e le dimensioni estremamente ridotte. Bellezza che va a braccetto con la qualità.

Il modello in questione esegue stampe di testi e fotografie di alta qualità, grazie a un nuovo set di inchiostri. Ogni stampa avrà non solo colori brillanti ma anche neri profondi, per una nitidezza superiore alla media.

L’altro fiore all’occhiello è la stampa da mobile, grazie alla connettività WiFi Direct e Wi-Fi insieme alle app gratuite di Epson, tra cui Epson iPrint ed Epson Creative Print, quest’ultima ideale per stampare foto dal social network Facebook.

La stampante Expression Premium XP-6105 di Epson è in offerta a soli 113,76 euro su amazon.it: è una promozione da cogliere al volo dato che sono rimaste soltanto nove unità disponibili. E se l’importo è al momento fuori budget, è sempre possibile richiedere il pagamento a rate con Cofidis in fase di acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.