La straordinaria Lavatrice Samsung pulisce a fondo i capi rispettando l'ambiente: prendila ora col 10% di SCONTO!

Samsung Lavatrice BESPOKE AI ha la funzione Ecodosatore, a Libera installazione, fino a 11 Kg di carico, 1400 RPM, Classe A, Wifi, Vapore igienizzante, Carica Frontale, dimensioni: 60l x 85h x 60p cm. Oggi puoi prenderla scontata del 10%, quindi puoi pagarla 699,99 euro!

Samsung Lavatrice BESPOKE AI: le caratteristiche

Lavatrice a carica frontale BESPOKE AI Ecodosatore con Ecobubble a libera installazione. Controllo Wifi con app SmartThings. Lavaggio igienizzante a vapore. Centrifuga max 1400rpm. Dimensioni: 60l x 85h x 60p cm Capacità di carico: 11 Kg.

Steam Wash: Quando viene attivato il ciclo di Vapore igienizzante viene emesso un potente getto di vapore dal fondo del cestello che rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e igienizzato.

Ecobubble Rapido: riduci il tempo del bucato e pulisci a fondo i tuoi capi. Super speed un 5 kg di bucato in soli 59 minuti. Ecodosatore: Grazie a un sistema integrato di sensori (acqua, peso e detergente) la lavasciuga calcola la quantità di detergente e ammorbidente su misura per ciascun carico. Il sistema ecodosatore dura fino a 1 mese in autonomia. SpaceMax: Migliora la gestione domestica con carichi maggiori grazie alla capacità di 11 kg in un armadio standard da 600 mm. La tecnologia SpaceMax crea anche più spazio all’interno, così puoi lavare di più. SmartThings: L’app SmartThings ti aiuta a scegliere il ciclo, programmare i tempi e risolvere eventuali problemi. Inoltre ti consente di monitorare e ridurre gli sprechi di energia grazie ad AI Energy Mode.

