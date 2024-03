Laptop HP in OFFERTA IMPERDIBILE: su Amazon a 280€ in meno SOLO OGGI

È in assoluto tra i computer portatili più venduti su Amazon, per via della sua scheda tecnica di qualità top e del suo design semplice ed elegante. Questo laptop HP può essere tuo solo per oggi con un ribasso pazzesco rispetto al prezzo di listino. Grazie allo sconto del 34%, infatti, te lo porti a casa a 549,99 euro. Di listino costerebbe 829,99 euro, perciò il risparmio totale è pari a 280 euro! Lo trovi nella colorazione argento, con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Non fartelo scappare, è il laptop perfetto per il lavoro e per lo svago.

Il mix perfetto di stile e qualità: questo laptop HP è sempre la scelta ideale

Dopo aver scoperto quella che è la scheda tecnica del laptop HP 15s-eq2106nl, non ci penserai due volte prima di procedere con l’acquisto. Partiamo dal processore, un potente AMD Ryzen7 5700U che raggiunge fino a 4,3 GHz di frequenza di boost in velocità. Con 8 MB di cache L3, 8 core e 16 thread, si tratta di uno standard molto elevato. A tutto questo vanno poi accompagnate le memorie, con 16 GB DDR4 di RAM integrata e una SSD PCle NVMe M.2 da 1 TB.

La prima cosa che balza all’occhio è però il display, un fantastico pannello da 15,6″ con risoluzione Full HD da 1920x1080p, una diagonale di 39.6 cm e altre funzionalità uniche come l’antiriflesso, la luminosità di 250 Nits e il volume colore 45% NTSC. Lo trovi con Windows 11 Plus già installato e ottimizzato per le Suites di Microsoft. Molto comoda la tastiera, una full size con tastierino numerico e retroilluminazione. Ultima ma non ultima menzione d’onore per l’autonomia, con la batteria installata che si ricarica del 50% in appena 45 minuti.

Approfitta oggi dello sconto di 280 euro, avrai uno dei migliori laptop HP ad un prezzo super competitivo.

