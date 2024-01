Lasciati avvolgere da questo Monitor Philips Curved mentre giochi o lavori: OGGI tuo a soli 561 euro!

Philips 346P1Crh Docking Monitor Wqhd Curved è un ottimo monitor, con Usb C, da 34 Pollici, Webcam. Regolabile in altezza, Hdr400, risoluzione 3440 x 1440, 100 Hz, presa Hdmi, Displayport, Rj45, Hub Usb, colore Nero. Oggi puoi farlo tuo con il 29% di sconto, quindi lo paghi solo 561,93 euro!

Philips Monitor Curved: le caratteristiche

Semplifica il collegamento utilizzando il monitor tramite il cavo USB-C come docking station per il vostro notebook. Inoltre, USB-C consente di alimentare e ricaricare il vostro computer portatile senza ulteriori cavi di alimentazione. Tecnologia VA Panel Technology, tempo di risposta 4 ms, curvatura 1500 mm, display opaco, altezza regolabile 180 mm, 2 altoparlanti da 5 W, uscita cuffie, VESA 100 x 100, base rimovibile, formato immagine 21:10, cornice sottile su tre lati.

Luminosità contrasto: 500 cdm² 3000:1, connettori: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (upstream, power delivery up to 90 W), DisplayPort out (DP, USB-C), USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 ricarica rapida. B.C 1.2), RJ45: Ethernet LAN up to 1G. Tecnologia FlickerFree, modalità LowBlue, sincronizzazione adattiva, possibilità di multiview, switch KVM integrato, webcam Windows Hello pop-up (2 MP).

