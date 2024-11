Last minute Amazon: Mini Set di Cacciaviti HOTO a meno di metà prezzo

Hai ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare della maxi offerta sul Mini Set di Cacciaviti Elettrici di Precisione HOTO! Al momento è disponibile su Amazon a soli 28 euro con un mega sconto del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e le scorte sono in esaurimento!

Mini Set di Cacciaviti Elettrici di Precisione HOTO: tutte le modalità di utilizzo

Il Mini Set di Cacciaviti Elettrici di Precisione HOTO è un kit indispensabile per chi è appassionato di lavori di fai-da-te e bricolage.

Il set contiene 25 punte di precisione e 10 tipi tradizionali, che possono essere utilizzate per lavori di manutenzione quotidiana di apparecchiature di ogni tipo. Sono perfette, quindi per la riparazione di computer, tablet, console di gioco, fotocamere, orologi e così via.

Nel kit è compreso il cacciavite elettrico HOTO con guscio antiscivolo interamente in lega di alluminio e design a trama tridimensionale della superficie che rende l’impugnatura più stabile e meno scivolosa così da poter effettuare qualsiasi tipologia di lavoro in maniera più comoda e veloce che mai.

Anche la scatola di immagazzinaggio è davvero versatile in quanto ha un design dell’area di magnetizzazione integrato, che può essere magnetizzato in qualsiasi momento per le punte attrezzate e gli eventuali cacciaviti per assorbire meglio le viti di precisione ed avere sempre tutto in ordine.

Dal punto di vista estetico, il set risulta essere davvero elegante grazie ad un design satinato in lega di alluminio estremamente strutturato.

Oggi il Mini Set di Cacciaviti Elettrici di Precisione HOTO è disponibile su Amazon a soli 28 euro con un mega sconto del 53%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.