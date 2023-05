Le cuffie Bluetooth più AMATE, che oggi costano meno di 16€: vanno a RUBA

Quando fai workout all’aria aperta, oppure quando raggiungi il lavoro e sei bloccato nel traffico del lunedì, un po’ di musica ci vuole sempre! Per questo Amazon, oggi ti svende davvero queste cuffie Bluetooth di Ithome, te le puoi portare a casa a soli 15,99€, invece di 19,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia davvero troppo tardi.

Sì, oggi è davvero il tuo giorno fortunato, corri immediatamente su Amazon se vuoi portarti a casa le cuffie Bluetooth di Ithome ad un prezzo assurdo, con coupon del 20%. Non ti resta che aggiungerle al carrello, selezionare il coupon e poi le troverai scontate automaticamente dal sito.

Cuffie Bluetooth, cancellazione rumore, stereo 3D immersivo, waterproof, 36 ore di riproduzione

Queste cuffiette sono tutto ciò di cui hai bisogno, mentre ti alleni o mentre stai passeggiando per raggiungere il lavoro. Comode, pratiche, semplici da configurare e dal colore bianco che stanno bene con tutto e in ogni situazione.

Questo modello di Ithome, utilizza solo driver avanzati rivestiti in titanio. I quali ti offrono un fantastico sound, super coinvolgente e con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. Queste cuffie wireless con altoparlanti dinamici sono davvero perfette per ogni esigenza, che sia musica, o chiamata importante di lavoro.

Queste cuffie wireless possono anche riprodurre musica per 6 ore e ti occorrerà una singola carica e la custodia di ricarica può caricarle completamente 5 volte. Quindi, ti potrai godere anche fino a 36 ore di uso continuo, una vera bomba mai vista.

Non farti sfuggire queste cuffie assurde firmate Ithome, oggi Amazon te le svende davvero, non è uno scherzo. Te le porti a casa con davvero una miseria, poi potrai usarle in ogni situazione e senza problemi di batteria. Corri a vederle su Amazon!

