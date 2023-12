Le Migliori Previsioni AI sulle Criptovalute Che Possono Scatenare una Bull Run

Nel mercato DeFi, identificare i potenziali trigger per una bull run spesso comporta la scansione del mercato alla ricerca di progetti promettenti. Di recente, alcune altcoin hanno attirato l’attenzione degli analisti: The Graph (GRT), Pullix (PLX) e Injective (INJ). The Graph e Injective hanno avuto un ottimo inizio di dicembre, con un crescente interesse per l’AI. Nel frattempo, Pullix potrebbe essere il prossimo token 100x nel 2024, scopriamo perché.

The Graph (GRT): Segnali Rialzisti Negli ultimi mesi

Nel corso del mese precedente, The Graph (GRT) ha visto una crescita enorme. Il prezzo di The Graph è aumentato da $0,13 il 15 novembre a $0,17 il 15 dicembre. Questo aumento è avvenuto mentre l’interesse per i token AI è schizzato alle stelle. Inoltre, The Graph ha annunciato che il suo terzo compleanno avverrà questo dicembre.

Da un punto di vista tecnico, questa tendenza rialzista per la crypto The Graph potrebbe continuare. Ad esempio, questa altcoin ha registrato 17/30 (57%) giorni verdi con una volatilità del prezzo dell’8,67% negli ultimi 30 giorni. Inoltre, il prezzo di The Graph è ora al di sopra delle sue EMA di 50 e 100 giorni. Gli esperti hanno preso nota di tutti questi dati nelle loro previsioni sul prezzo di The Graph, prevedendo un potenziale aumento a $0,18 prima della fine di dicembre 2023 per questa altcoin.

Pullix (PLX): Una delle Principali Altcoin da Tenere d’Occhio

Un altro asset crittografico che sta guadagnando attenzione è Pullix (PLX). Questa piattaforma ibrida di trading DeFi ha scatenato un’ossessione nella community poiché combinerà le migliori caratteristiche di CEX e DEX. Di conseguenza, milioni di trader in tutto il mondo possono aspettarsi una profonda liquidità, una leva di 1000:1 e l’autocustodia sui propri asset – tutto su una singola piattaforma.

Questo approccio innovativo eliminerà tutti i problemi che le piattaforme di trading tradizionali affrontano. Ad esempio, Binance e KuCoin hanno una selezione di asset limitata – solo criptovalute. Ma Pullix permetterà il commercio di tutte le tipologie di asset (compresa la criptovaluta). Pertanto, non sarà più necessario creare più account su più piattaforme.

Al centro di questa piattaforma c’è il token nativo PLX, che ora è nella Fase 2 della sua presale. Costa solo $0,042 – e gli investitori hanno preso nota. Sono stati venduti oltre 4,7M di token, aiutando Pullix a raccogliere $199.000. L’interesse è alto poiché Pullix implementerà un modello unico di condivisione delle entrate che restituisce alla community. Per chiarire, i detentori di PLX riceveranno una percentuale del reddito giornaliero di Pullix – un’ottima opportunità per un reddito passivo.

Secondo l’ISDA, il mercato dei derivati OTC è stato valutato a $618T alla fine del 2022, con una crescita del 3,3% rispetto al 2021. Con la crescita di questo mercato, Pullix si sta posizionando strategicamente per sfruttarlo. Pertanto, il suo potenziale di crescita a lungo termine è grande, con gli analisti che prevedono un aumento del valore del 580% per PLX prima che la sua presale termini e un altro 100x dopo che raggiungerà gli scambi nel primo trimestre del 2024. Questo rende PLX una buona criptovaluta da prendere in considerazione.

Previsione del futuro di Injective

Injective (INJ) si distingue come un altro contendente degno di nota in questo panorama. Recentemente, Injective ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo: 370M di transazioni. Questa è una buona notizia poiché mostra l’attenzione e l’adozione che sta guadagnando questa altcoin. Per quanto riguarda il movimento del prezzo di Injective, è aumentato da $19 l’8 dicembre a $34 il 15 dicembre. Possiamo anche determinare che questa tendenza continuerà con 27 indicatori tecnici verdi. Anche il suo indice Fear & Greed mostra un punteggio di 70 (Greed) – buoni segnali rialzisti. Gli analisti del mercato puntano a questi indicatori mentre prevedono che il prezzo di Injective raggiungerà $31,26 entro la fine del 2023.

Guardando al Futuro

The Graph, Pullix e Injective sono tre altcoin che si sono create una nicchia per sé stesse. Tuttavia, Pullix ha il vantaggio rispetto a loro a causa del loro elevato market cap. Per chiarire, The Graph ($1B) e Injective ($2B) avranno difficoltà ad apprezzarsi poiché richiedono un grande afflusso di nuovi fondi. Pullix non lo farà, poiché ha un market cap basso di $8M, il che significa che avrebbe solo bisogno di $8M perché il suo valore raddoppi – rendendolo il miglior investimento crittografico.

