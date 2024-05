Al via la presale del token Sealana mentre le meme coin su Solana guidano la ripresa del mercato

Il circuito delle meme coin su Solana sta guidando una più ampia ripresa del mercato delle criptovalute e Sealana ha appena lanciato la sua nuova prevendita.

Durante l’orario di apertura, la prevendita ha già raccolto oltre 130.000 dollari, riflettendo un profondo appetito del mercato per il nuovo token.

La campagna di presale è in corso e gli investitori possono partecipare inviando SOL all’indirizzo del portafoglio del progetto o collegando il proprio portafoglio al sito di prevendita e acquistando direttamente. Secondo il sito web, 1 SOL equivale a 6.900 $SEAL.

Le monete meme di Solana non mostrano segni di rallentamento, e questo è fantastico per $SEAL

L’ecosistema delle meme coin di Solana ha registrato uno slancio senza precedenti negli ultimi mesi, con innumerevoli progetti che hanno raggiunto valutazioni comprese tra 9 e 10 cifre.

Ma il fenomeno è più profondo della crescita monetaria, inaugurando un cambiamento culturale che trascende la mentalità della “degenerazione” e affascina i principali attori della finanza tradizionale.

Ad esempio, BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha recentemente tenuto una conferenza in cui il suo responsabile delle risorse digitali ha alluso con leggerezza a un ETF Dogwifhat.

Qualunque sia l’intento dietro la dichiarazione, ha inviato onde d’urto nel mercato. Di conseguenza, il WIF è salito alle stelle e il principale canale di notizie finanziarie Bloomberg ha coperto la storia, affermando che le monete meme stanno “rubando i riflettori” a Bitcoin.

Avanzando rapidamente fino ad oggi, la storia si ripete mentre l’ecosistema Solana prospera mentre Bitcoin fatica a mantenere il suo prezzo più basso da mesi.

Progetti come Slerf, Dogwifhat, Popcat, Solama e BOZO hanno tutti avuto un grande successo nelle ultime 24 ore, dimostrando l’insaziabile interesse del mercato per i progetti meme basati su Solana.

Tuttavia, Sealana è arrivata col botto e circolano voci secondo cui dietro il suo lancio c’è il team Slerf, il che potrebbe significare un grande potenziale per la nuova moneta meme a tema sigillo.

Si vocifera che il team Slerf abbia lanciato Sealana dopo una prevendita da 10 milioni di dollari

Slerf ha probabilmente effettuato la prevendita più controversa dell’attuale ciclo di mercato, raccogliendo oltre 10 milioni di dollari ma poi bruciando accidentalmente l’intera fornitura di prevendita.

Ciò ha lasciato gli investitori senza token, ma i degens contrarian hanno visto questa come un’opportunità di acquisto redditizia grazie all’effetto di scarsità indotto accidentalmente.

Di conseguenza, il prezzo di Slerf è esploso al momento del suo lancio in borsa e ha raccolto 1,7 miliardi di dollari in volume di scambi on-chain, eclissando tutte le blockchain, incluso Ethereum.

Nel frattempo, il team ha lavorato senza sforzo per compensare gli investitori in prevendita in seguito, ma stanno emergendo voci secondo cui ora ha lanciato Sealana, in lizza per una prevendita più fluida e coesa.

E questo non è l’unico indizio sull’enorme potenziale della nuova prevendita Sealana. Nonostante sia nato da meno di un giorno, i migliori analisti considerano già il progetto molto promettente.

In un recente video, Crypto Zeus ha sostenuto Sealana con i suoi 75.000 follower, sottolineando che è “estremamente presto” e ipotizzando che potrebbe essere il prossimo Dogwifhat.

Anche il prestigioso canale YouTube 99Bitcoins è salito a bordo, affermando che Sealana è “pronto a esplodere non appena Solana inizierà a riprendersi”.

Anche se non c’è dubbio che il futuro sia luminoso per Sealana, i potenziali acquirenti stanno correndo contro il tempo. La prevendita non ha un limite massimo predeterminato, il che significa che potrebbe terminare in qualsiasi momento.