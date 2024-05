GameStop e AMC danno il via ad un nuovo boom per le meme coin?

GameStop e AMC hanno preso vita questa settimana registrando guadagni tripli. Anche se il rally è già in fase di esaurimento, potrebbe essere solo l’inizio di una stagione delle meme coin di più ampia portata. I trader di criptovalute si stanno preparando, sperando che il 2024 si svolga proprio come il 2021: crescita di $GME e $AMC seguite da crescite delle principali meme coin.

Quindi, queste condizioni possono innescare una nuova stagione delle meme coin? Esploreremo 3 meme coin che potrebbe valere la pena acquistare.

Il ritorno di Roaring Kitty manda GME e AMC alle stelle

Fino a questa settimana, $GME e $AMC venivano negoziati ai prezzi più bassi dal 2020. Entrambi i titoli hanno registrato trend di prezzo al ribasso sostenuti, intervallati ogni pochi mesi da rinnovate negoziazioni che avrebbero fatto salire i valori per poi crollare di nuovo.

L’ultimo rally è diverso. $GME è balzato da $17,50 a $ 50 in soli 3 giorni, mentre $AMC è balzato da $ 2,80 a $ 6,80. Entrambe le mosse rappresentano guadagni pari a 3 volte il loro valore iniziale, un evento che non accadeva dagli short squeeze del 2021.

Il rally è stato innescato dal ritorno su X del famoso trader Keith Gill, meglio conosciuto come “Roaring Kitty”. Ha condiviso un meme di un trader seduto in avanti sulla sua sedia, un’indicazione che le cose stanno diventando serie, e ha ripubblicato un tweet del 2020.

I trader di meme hanno colto rapidamente il segnale e sono entrati in azione, con importanti influencer come ClayBro che hanno annunciato che questa era la seconda possibilità dei trader di entrare in uno short squeeze epico.

Da quando ha dato il via, Roaring Kitty è stato molto attivo su X, entusiasmando la community crypto all’idea che un aumento dei prezzi delle meme coin potrebbe essere proprio dietro l’angolo. Nel 2021, l’influenza di Roaring Kitty ha portato i trader di meme da $GME e $AMC a $DOGE.

Le 3 migliori meme coin da comprare ora

Anche se la storia potrebbe ripetersi e far salire DOGE, è più probabile che i maggiori guadagni nel trading di meme coin si ottengano sui nuovi progetti che non sono ancora cresciuti abbastanza. Scopri 3 meme coin che sono pronte a esplodere.

Dogeverse

Dogeverse è una delle più recenti meme coin a tema DOGE ed è probabilmente l’erede al trono dello stesso Dogecoin. Il progetto ha già attirato l’attenzione del settore, raccogliendo più di 15 milioni di dollari durante la prevendita.

Con un limite massimo di 17 milioni di dollari, il token $DOGEVERSE potrebbe far coincidere il suo lancio la crescita del trading sulle meme coin.

Dogeverse è unico in quanto è costruito per le attività multi-chain. Il progetto verrà lanciato su tutte e 6 le chain, e sui rispettivi DEX, contemporaneamente.

La capacità del token $DOGEVERSE di saltare senza problemi attraverso le blockchain lo rende perfetto per il trading di meme coin. I trader che acquistano $DOGEVERSE possono passare alla prossima meme coin in trend su qualsiasi chain senza problemi e con commissioni basse.

La prevendita di Dogeverse si concluderà tra pochi giorni, quindi non perdere questa occasione di acquistare prima che $DOGEVERSE venga lanciato.

WienerAI

WienerAI è un’altra meme coin in prevendita, che offre ai trader la possibilità di investire sfruttando uno sconto prima dell’inizio della stagione delle meme coin.

Il progetto presenta un cane wurstel che è “in parte cane, in parte salsiccia, in parte bot di trading AI” che sarà sicuramente un successo nella community delle crypto meme.

WienerAI ha iniziato rapidamente ad avere successo, raccogliendo più di 1,8 milioni di dollari dalle vendite del suo token $WAI. Gli investitori in prevendita non solo possono ottenere un forte sconto sul prezzo di listino, ma anche mettere in staking i loro $ WAI per guadagnare fino al 523% di APY. Si tratta di una ricompensa generosa che poche meme coin possono offrire.

WienerAI mira infine a lanciare un bot per il trading di criptovalute basato sull’intelligenza artificiale, offrendo ai trader di meme coin un altro modo per trarre profitto. Il bot promette negoziazioni ultraveloci e exchange senza MEV attraverso l’exchange decentralizzato di WienerAI.

Sealana

Sealana è una delle nuove meme coin più importanti su Solana, che ha visto un’esplosione di attività di trading negli ultimi mesi, raccogliendo più di 1 milione di dollari dalla sua prevendita.

La prevendita Sealana è unica in quanto potrebbe terminare in qualsiasi momento, senza preavviso. Pertanto, i trader devono agire rapidamente per assicurarsi di ottenere il token $SEAL prima del suo lancio.

Il token $SEAL ha un fascino particolare per i trader perché Sealana li prende in giro. Si presenta come una foca in sovrappeso che è troppo impegnata a cercare la prossima grande meme coin nel “Mare di Solana” per ripulire il grasso della pizza e le lische di pesce che lo ricoprono. Sealana è una meme coin guidata dall’hype, senza ricompense di staking o altre utilità.