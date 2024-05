Le meme coin volano sulla scia del ritorno in scena del famoso trader di GameStop, Roaring Kitty

Roaring Kitty, il famoso trader a cui viene attribuito il merito di aver innescato la bolla delle azioni GameStop del 2021, è tornato alla ribalta dopo una pausa di tre anni e di conseguenza i prezzi delle meme coin sono esplosi.

La capitalizzazione di mercato totale delle meme coin è aumentata dell’8,8% nelle ultime 24 ore, mentre alcuni progetti individuali hanno registrato rialzi molto più significativi.

I Meme Token protagoniste sulle scena crypto dopo il ritorno di Roaring Kitty

Sebbene oggi la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute sia in territorio positivo e in crescita del 2,1%, è stata decisamente superata dalle meme coin con il riemergere di Roaring Kitty.

Keith Gill, al secolo Roaring Kitty, è tornato sui social media dopo tre anni. Ha condiviso uno schizzo di un giocatore che si sporge in avanti, alludendo al fatto che le cose stanno per diventare serie.

Gill è stato al centro della frenesia di GameStop nel 2021, in cui gli investitori al dettaglio su siti di social media come Reddit e YouTube hanno organizzato una ribellione a Wall Street “spremendo allo scoperto” i giocatori di TradFi.

Il tweet del trader ha raccolto una reazione esplosiva con oltre 22 milioni di visualizzazioni e risposte da parte delle principali figure del settore delle criptovalute.

Il famoso trader di meme coin di Solana Ansem ha risposto: “Ehi fratello, cosa stiamo comprando?”

Questa è la risposta più performante, riflettendo il fatto che i trader cercano una maggiore esposizione alle meme coin.

L’analista DeFi Victor ha sottolineato che le principali meme coin, DOGE, SHIB, PEPE e BONK, hanno registrato oggi in media un guadagno significativamente più elevato rispetto ad altri settori crypto.

Attualmente, le prime otto meme coin per capitalizzazione di mercato hanno registrato guadagni di almeno il 6% nelle ultime 24 ore.

Pepe guida la mossa, in rialzo del 19% oggi. Nel frattempo, Popcat è un’altra importante meme coin che ha avuto successo, attualmente in crescita del 27%.

Tuttavia, le meme coin con capitalizzazione di mercato inferiore hanno registrato i guadagni più significativi. Ad esempio, il GME appena lanciato, che ha lo stesso ticker di GameStop, è aumentato del 211% oggi e ha raggiunto un picco molto più alto nelle ore successive al ritorno di Roaring Kitty.

Nel frattempo, una meme coin che rende omaggio al trader, chiamata Roaring Kitty, ha guadagnato oggi il 306% e attualmente detiene una capitalizzazione di mercato di 28 milioni di dollari.

È interessante notare che questo token è stato lanciato più di un mese prima del ritorno di Roaring Kitty e ha sperimentato un significativo slancio ribassista.

Anche i titoli di meme come GameStop, AMC Entertainment e Trump Media sono aumentati dopo il ritorno di Roaring Kitty su X.

Il risveglio ha suscitato entusiasmo anche per WienerAI, una nuova criptovaluta in prevendita che ha superato i 1,7 milioni di dollari totali raccolti.

WienerAI potrebbe essere la prossima meme coin da comprare?

Il ritorno di Roaring Kitty è un ottimo segnale per il settore delle meme coin. Tuttavia, il nuovo incrocio di meme coin AI WienerAI sta registrando guadagni enormi mentre gli investitori gareggiano per il prezzo di prevendita più basso.

Posizionato al centro delle due narrazioni più calde del mondo delle criptovalute, il ritorno di una leggenda memetica non fa che aumentare la tesi rialzista di WienerAI.

In superficie, WienerAI è un token a tema salsiccia-cane che sta gareggiando per creare un “esercito di salsicce” per il dominio delle meme coin.

Ma questa è solo la sua narrazione rivolta al mercato. Dietro i suoi occhi da cucciolo si nasconde un bot di trading basato sull’intelligenza artificiale all’avanguardia che potenzia le capacità di trading dei suoi utenti.

Predittivo, istantaneo, privo di MEV e intuitivo sono tutte qualità che cercheresti in un bot di trading rivoluzionario, ed è esattamente ciò che offre WienerAI.

Nel tentativo di stabilità e crescita a lungo termine, WienerAI ha lanciato uno strato di staking che attualmente fornisce un APY del 554%. Tuttavia, questo diminuirà man mano che lo staking pool cresce.

L’aumento totale della prevendita di WienerAI riflette un appetito di mercato profondamente radicato e apre la strada a un IEO esplosivo.

I partecipanti al mercato attualmente possono acquistare $WAI per $ 0,000706, ma questo prezzo aumenterà durante la prevendita. Il prossimo rialzo avverrà tra quattro ore o quando il rilancio totale raggiungerà 1,8 milioni di dollari.