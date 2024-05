Bitcoin Minetrix approda su Uniswap dopo la prevendita e brucia il 10% dei token

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX), il rivoluzionario token di cloud mining di BTC, è stato lanciato oggi su DEX dopo aver raccolto 14 milioni di dollari in prevendita: il suo prezzo dovrebbe ora salire alle stelle sulla scia delle iniziative di burn e possibili riacquisti recentemente annunciate. Nel frattempo è stato annunciato un burn di 400.000.000 di token, pari al 10% della supply totale di 4 miliardi.

Si ritiene che l’ultimo annuncio sia solo un precursore di un programma continuo di burning di token per una durata prestabilita, magari su base mensile.

$BTCMTX aveva un prezzo iniziale di 0,011$ in prevendita, anche se il token è ora scambiato con uno sconto dopo le prese di profitto indotte da quello che il team descrive come “FUD ingiustificato”. Tuttavia, si ritiene che dietro la debolezza del prezzo sia il calo imprevisto del prezzo del bitcoin in coincidenza con il lancio.

Oggi il prezzo del bitcoin è sceso del 2,5%, appena sopra i 61.000 dollari. Dopo un iniziale rialzo, il prezzo di $BTCMTX ha ceduto alla pressione di vendita da parte dei primi acquirenti in prevendita.

Liquidità bloccata per 11 mesi, i token in staking ammontano a 803 milioni mentre lo shock dell’offerta è destinato a far salire i prezzi

La liquidità valutata a $ 887.000 è stata bloccata per 11 mesi sul pool V3 dell’exchange decentralizzato Uniswap, fornendo una protezione aggiuntiva ai partecipanti al mercato, che ora sanno che il team è impegnato a lungo termine.

Inoltre, quasi un quarto dell’offerta totale di 4 miliardi di token rimane in stake, il che contribuisce in qualche modo a smorzare la pressione al ribasso. I token staking guadagnano una ricompensa annua stimata del 52%.

Il token Bitcoin Minetrix sta cambiando di mano per $ 0,0071 al momento in cui scriviamo mentre inizia a raggiungere un livello minimo, un livello che probabilmente attirerà gli acquirenti man mano che aumenta la visibilità della proposta di valore del progetto.

Si prevede che il ciclo di dimezzamento contribuirà a creare uno shock dell’offerta per far salire i prezzi del bitcoin. È probabile che le valutazioni delle monete legate a bitcoin come $BTCMTX, con la sua esposizione all’ecosistema minerario di BTC, aumentino in modo positivo.

Le prossime novità sulla roadmap, compresi gli annunci sui partner di cloud mining

Un portavoce del team ha detto che ora che l’aumento di prevendita si è concluso, la piattaforma inizierà la sua fase di costruzione.

La prevendita del progetto è iniziata a settembre dello scorso anno e quindi, come spesso accade nello sviluppo di criptovalute in fase iniziale, la tabella di marcia è in fase di aggiornamento. I dettagli della nuova tabella di marcia non sono stati ancora resi disponibili, ma coloro che hanno investito nel progetto saranno particolarmente interessati ad ulteriori dettagli sui partner minerari.

L’halving di bitcoin della scorsa settimana ha premiato l’efficienza e gli investimenti di capitale, e ciò ha intensificato la concorrenza nel settore minerario. Questa è una buona notizia per Bitcoin Minetrix poiché avrà molti partner a prezzi competitivi tra cui scegliere.

La tokenizzazione del business del cloud mining presenta importanti vantaggi rispetto ai concorrenti, come l’eliminazione delle frodi e la mancanza di trasparenza nei contratti di mining. Il protocollo stake-to-mine di Bitcoin Minetrix significa che i possessori di token hanno il controllo completo su quanto estraggono e quando. Basta puntare i token per ottenere un diritto sui crediti di cloud mining, a seconda della proporzione del pool rappresentato dalla puntata.

Non esiste nessun altro prodotto come Bitcoin Minetrix, da qui il livello di investimenti che è riuscito ad attrarre. Molti acquirenti di token hanno senza dubbio trovato piacevole poter sostenere un progetto che non vendeva la sottile pappa di una moneta meme facile da ottenere, ma offriva invece l’utilità nel mondo reale di un caso d’uso solido come una roccia.

Il protocollo stake-to-mine di Bitcoin Minetrix apre la prospettiva di un flusso di reddito passivo, nonché l’opportunità di assicurarsi sostanziali rendimenti di capitale. Gli investitori pazienti a medio e lungo termine hanno potenzialmente molti vantaggi in termini di ROI da aspettarsi.