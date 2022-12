L'effetto serra per asciugare i vestiti: la geniale soluzione che taglia le bollette

Proprio così: abbiamo definito questo interessante prodotto 3 in 1 perché da solo ti offre tre vantaggi: asciuga, non pesa sulla bolletta e di conseguenza, nemmeno sul portafogli. Ottima soluzione per far asciugare il bucato in casa anche durante le mezze stagioni, quando non fa ancora caldo ma i caloriferi sono spenti, questo comodo telo per stendibiancheria è un’idea salvaspazio: lo ripieghi in un attimo quando non in uso. Estensibile da 105 cm a 180 cm, è universale per qualunque stendino standard.