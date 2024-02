LEGO Architecture Parigi 21044, lo sconto Amazon ci porta nella Ville Lumiere!

Il set LEGO Architecture Parigi 21044 fa parte della serie Architecture dedicata ai monumenti e ai landmarks più famosi del mondo. Il set contiene l’Arco di Trionfo, gli Champs-Elysées, la Tour Montparnasse, il Grand Palais, la Torre Eiffel e il Louvre, oltre ad aree verdi e alberate e una targhetta decorativa di Parigi. Il prezzo proposto da Amazon oggi è davvero interessante, un MENO 15% che fa passare il prezzo di listino da 50 euro a 42 euro, un piccolo sconto decisamente piacevole!

Tanti pezzi, tanto divertimento!

Questo LEGO Parigi 21044 è parte della collezione LEGO Architecture, che si distingue per la capacità di farci viaggiare in giro per il mondo con set piccoli ma davvero ben fatti, divertenti da costruire ma anche belli come oggetto in se, perfetti quindi per l’inserimento in ambiente. In un salotto moderno farebbero davvero una ottima figura!

Il set LEGO Architecture Parigi 21044 comprende la ricostruzione in miniatura di diversi monumenti famosi della città. Il pezzo principale è la Torre Eiffel, una delle strutture più riconoscibili al mondo. Ogni monumento è perfettamente in scala, per fornire un’idea accurata delle misure reali di ciascun edificio, con colori aderenti alla realtà. Tutti i dettagli sono stati rispettati, nulla è stato lasciato al caso!

Il set include anche un libretto illustrato con informazioni interessanti sulla storia e l’architettura di ogni monumento, rendendo l’esperienza di costruzione anche educativa.

LEGO Architecture Parigi 21044 è composto da 649 pezzi, numero importante certamente, ma ci fa capire che il tempo di costruzione non è elevatissimo. Le dimensioni in tal senso sono contenute, proprio nell’ottica di poter posizionare il set dovunque: 22 cm di altezza, 28 cm di larghezza e 11 cm di profondità.

LEGO Architecture Parigi 21044 è davvero un bel set, come d’altronde tutti quelli della linea Architecture, che unisce divertimento e conoscenza. Il prezzo che propone oggi Amazon è irresistibile: se volete un po’ di Parigi in caso dovete assolutamente comprarlo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.