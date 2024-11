LEGO Harry Potter: il mitico CASTELLO di Hogwarts al MINIMO STORICO

Per tutti gli appassionati della saga di Harry Potter, c’è un set LEGO che vi farà brillare gli occhi: il LEGO Harry Potter – Castello e Parco di Hogwarts a soli 142,72€ con il codice promo NOVEMBRE24.

Questo set iconico è un omaggio spettacolare al mondo magico e offre un’esperienza di costruzione che trasporta letteralmente a Hogwarts. Dettagliato, imponente e ricco di sorprese, il modello riproduce fedelmente il castello, i suoi luoghi magici e persino una parte del Parco, portando Hogwarts direttamente a casa tua!

Costruisci Hogwarts, pietra dopo pietra!

Con oltre 2.600 pezzi, il set 76419 Castello e Parco di Hogwarts è una vera sfida per chi ama passare ore immerso tra mattoncini LEGO. Ogni parte della costruzione è pensata per ricreare alla perfezione l’atmosfera di Hogwarts: le torri, i cortili, il lago e, naturalmente, la foresta proibita. Potrai vedere il famoso cortile dove Harry e i suoi amici si sono allenati con l’incantesimo Patronus, l’ingresso al castello e persino alcune sezioni interne. E non mancano i riferimenti alle scene iconiche dei film, perfetti per i veri fan! Oltre al castello, il set include piccoli dettagli magici come la barca che accompagna gli studenti durante il loro primo arrivo a Hogwarts e l’imponente silhouette del castello che, una volta completata, è perfetta da esporre.

La qualità dei dettagli è davvero da capogiro. Dalle finestre alle guglie, tutto è riprodotto per ricreare il castello di Hogwarts come lo abbiamo conosciuto nei libri e nei film. E non è solo la costruzione a far brillare questo set: grazie ai mattoncini trasparenti e ai colori sapientemente scelti, il castello ha un effetto quasi “incantato” se esposto sotto la luce.

Se sei un appassionato di Harry Potter e hai sempre sognato di varcare i cancelli di Hogwarts, questo set LEGO a soli 142,72€ è ciò che fa per te!

