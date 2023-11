Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, con soli 29 euro giocherai a ben 9 film della saga!

Lego Star Wars: la saga degli Skywalker ti permette di giocare a tutti e nove i film della saga di Star Wars in un nuovissimo videogioco Lego diverso dai precedenti! Cogli al volo questa versione per Nintendo Switch, che oggi paghi solo 29 euro, grazie al mega sconto del 28%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

La trama di Lego Star Wars la saga degli Skywalker

Grazie a Lego Star Wars: la saga degli Skywalker, per la prima volta in assoluto in un gioco Lego, potrai esplorare galassia a modo tuo e volare nei luoghi più iconici della saga. Grazie a centinaia di personaggi e di veicoli, i giocatori possono immergersi nei loro momenti preferiti di Star Wars con un approccio tutto nuovo, completato dal tipico humor del brand Lego e dalla vivacità tipica della Nintendo Switch, per un divertimento che delizierà i giocatori di ogni età.

Il gioco presenta una grafica colorata e vivace, con una colonna sonora iconica che include brani memorabili della saga di Star Wars. La trama segue fedelmente la storia della trilogia degli Skywalker, con aggiunte divertenti e originali che solo LEGO può offrire. Inoltre è un gioco divertente e adatto a tutte le età. I comandi sono semplici e intuitivi, rendendolo accessibile anche ai giocatori meno esperti.

