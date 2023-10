Costruisci il mitico Stendardo della Casa Grifondoro in LEGO a soli 27 euro: contiene la Sala comune!

Sono passati quasi 12 anni dal primo film sulla saga di Harry Potter, eppure il mitico maghetto continua a tenere un dinamico franchise attivo. Lego, colosso danese dei mattoncini, è parte attiva di ciò con sempre nuove confezioni che sembrano dei veri e propri scrigni! Come questo set per realizzare il mitico stendardo della Casa Grifondoro, il quale è sia appendibile la muro e quindi da esporre con fierezza una volta completato. Ma sul retro è anche giocabile, grazie al set di figurine che escono nella confezione. Sul retro è infatti rappresentata nei minimi dettagli la Sala Comune di Grifondoro! Un doppio utilizzo che oggi paghi solo 27,13 euro, grazie allo sconto del 22%!

LEGO Stendardo Casa Grifondoro: cosa contiene la confezione

Lo Stendardo della Casa Grifondoro da costruire in mattoncini LEGO è un gioco legato al franchise Harry Potter da appendere con orgoglio nella cameretta dei bambini, e che, aperto, rivela la Sala Comune di Grifondoro. Ricostruita nei minimi dettagli, con caminetto, poltrone, candele e di una scacchiera. Rivivi le emozioni del film con le minifigure in stile LEGO di Harry Potter, Angelina Johnson e Neville Paciock, oltre che il Boccino d’oro, la Spada di Grifondoro, delle bacchette magiche e altri straordinari accessori!

Sono presenti effetti magici 3D: un pannello lenticolare che crea l’illusione del movimento su una scala, un trofeo del 1° o del 4° posto, Sirius Black che appare nel fuoco, e molto altro ancora. Al termine del gioco si può chiudere lo stendardo per mostrare lo stemma, e usare il gancio per appendere il set alla parete, come decorazione della camera da letto e da esporre con fierezza se si è fan della saga!

Un doppio utilizzo, quindi, che oggi paghi solo 27,13 euro, grazie allo sconto del 22%!

