Lenovo IdeaPad 3 Notebook, un laptop con Chrome OS a prezzo di saldo!

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 15,6 pollici è un laptop leggero e versatile che utilizza il sistema operativo Chrome OS di Google. Questo Chromebook è stato progettato appositamente per offrire una soluzione conveniente, versatile e pratica per le attività quotidiane. Oggi Amazon ha deciso di proporre questo economico laptop ad un prezzo veramente interessante grazie ad un bello sconto MENO 17% che taglia il prezzo di 50 euro. Da 349 euro scende a 299 euro! Una bella offerta no?

Economico e versatile

Una delle caratteristiche principali di Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è la sua portabilità. Con un peso inferiore a 1,4 kg e uno spessore di soli 19,9 mm, questo laptop è decisamente comodo da usare in mobilità e gioca nella stesso campionato dei tablet ma ovviamente con potenzialità molto maggiori.

Il display di Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un pannello da 14 pollici con risoluzione Full HD, che offre una qualità visiva elevata e molto luminosa, ben 220nits. La tecnologia IPS garantisce angoli di visione ampi e colori accurati, consentendo di godere di immagini vivide e dettagliate. Inoltre, il display è dotato di una finitura antiriflesso che riduce i riflessi indesiderati, consentendo una visione ottimale anche in ambienti luminosi.

Sotto il cofano troviamo il processore Intel Celeron N4500 mentre a livello di spazio di archiviazione abbiamo 64GB eMMC 5.1. La ram è 4GB Soldered LPDDR4x-2933. Per i più smaliziati queste specifiche potrebbero sembrare sin troppo entry level, ma essendo un Chromebook dove alla base di tutto c’è il leggerissimo Chrome OS di Google ogni app dedicata è estremamente fluida, veloce e responsiva.

La durata della batteria di Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è notevole. Grazie alla sua batteria ad alta capacità, questo laptop può durare fino a 12 ore con un’unica carica, consentendo di utilizzarlo per tutta la giornata senza bisogno di ricaricarlo.

Infine, Lenovo IdeaPad 3 Chromebook offre anche funzionalità di sicurezza avanzate. È dotato di un chip di sicurezza TPM integrato, che protegge i dati sensibili e le credenziali di accesso. Inoltre, essendo basato sul sistema operativo Chrome OS, il Chromebook riceve regolari aggiornamenti di sicurezza da parte di Google, garantendo che il dispositivo sia costantemente protetto dalle minacce informatiche.

