Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome Notebook: che sconto eccezionale, solo su Amazon!

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome Notebook è uno dei laptop più versatili sul mercato. Il suo cuore è Chrome OS di Google, che offre una vasta gamma di app e servizi che possono essere utilizzati sia online che offline. Inoltre, come dice il nome ha una caratteristica che lo rende unico, la sua flessibilità d’utilizzo! Il prezzo poi è davvero vantaggioso, lo sconto Amazon è davvero sontuoso: il MENO 40% taglia il prezzo di ben 200 euro! 299 € invece che 499! Pratico, leggero e versatile, il momento è giusto per comprare Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome Notebook!

Pratico, potente e… flessibile!

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome Notebook può essere utilizzato in modalità tablet, in modalità “tenda”, in modalità presentazione o in modalità portatile, offrendo una gamma di opzioni di utilizzo per adattarsi a diversi bisogni, dalla presentazioni al semplicemente guardare un film.

“Sotto il cofano” troviamo caratteristiche tecniche azzeccate per il dispositivo, che garantiscono potenza e fluidità:

Display Touch da 15.6″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS da 300nits

Processore Intel Celeron N4500 che coniuga grandi prestazioni a consumi ridotti

RAM 4 GB Soldered DDR4-3200

64 GB eMMC

Inoltre, l’acquisto garantisce anche un anno di Google One per ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud.

La connettività di Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome Notebook è altrettanto impressionante. Dispone di porte USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, lettore di schede SD e jack per cuffie/microfono, consentendo di collegare facilmente dispositivi esterni come unità flash, tastiere o mouse. Inoltre, grazie a Wi-Fi 6, è possibile sfruttare la connessione Internet super veloce e stabile.

Un altro vantaggio di questo notebook è la sua durata della batteria. Offre fino a 10 ore di autonomia, il che significa che è possibile utilizzarlo per un’intera giornata lavorativa senza doversi preoccupare di ricaricarlo frequentemente.

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome Notebook è una scelta eccellente per chiunque cerchi un laptop versatile, potente e conveniente. Con il suo design flessibile, prestazioni affidabili e una vasta gamma di funzionalità, soddisferà sicuramente le aspettative di tutti gli utenti!

