Lenovo IdeaPad Slim 3: il notebook dei tuo sogni a 200€ in meno

Ecco per te una super offerta di Natale da non farsi assolutamente scappare! Oggi su Amazon il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile a soli 699 euro con un sconto maxi del 22%.

In questo modo potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è un vero e proprio concentrato di potenza, oltre ad essere super versatile quindi ideale sia in ufficio che a casa per l’intrattenimento quotidiano.

Il suo fiore all’occhiello è il potente Processore Intel Core i7-13620H che garantisce prestazioni eccellenti e super fluide, così da poter svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera davvero veloce ed ottimale.

Allo stesso tempo, questo modello permette di vivere un’esperienza multimediale per quanto riguarda tutti i tuoi contenuti sfruttando il vivido schermo da 15.6 pollici Full HD con IPS 300nits , oltre al potente audio Dolby che ti farà sentire sempre protagonista dell’azione sia che si tratti di film che di videogiochi.

Un’altra specifica di spicco del laptop è la sua memoria interna enorme che arriva ad una capacità di archiviazione da 1TB SSD: questo vuol dire che ti permette di conservare i tuoi documenti di lavoro in modo efficiente e sicuro, garantendo accesso rapido e affidabile a tutte le tue informazioni aziendali.

Oggi su Amazon il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile a soli 699 euro con un sconto maxi del 22%. In questo modo potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.