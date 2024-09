Lenovo Legion Y700: il nuovo tablet da gaming è dietro l'angolo

Il nuovo tablet da gaming Legion di Lenovo con Snapdragon 8 Gen 3 e frequenza di aggiornamento a 165Hz in arrivo la prossima settimana.

Lenovo Legion Y700: cosa sappiamo?

Dopo settimane di speculazioni, Lenovo ha ufficialmente confermato la data di lancio e alcune specifiche chiave per il suo tablet da gaming di nuova generazione, il Legion Y700 (2024). Il tablet sarà lanciato il 29 settembre in Cina, questo domenica.

Il device manterrà il consueto schermo LCD da 8,8 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, garantendo un’esperienza nitida con 343 pixel per pollice (PPI). Il display presenterà caratteristiche come una luminosità massima di 500 nits, dimming DC su tutta la zona per immagini fluide, spazio colore DCI-P3, certificazione Rhine hardware per la riduzione della luce blu, utile per ridurre l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di gioco, e, soprattutto, una velocità di aggiornamento di 165Hz.

Il cuore del Legion Y700 sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Lenovo ha anche confermato che il nuovo dispositivo avrà una finitura nera opaca elegante e, cosa più importante, un ampio sistema di raffreddamento a camera di vapore (VC) da 10.004 mm². L’azienda afferma che questa soluzione di raffreddamento è “più grande dello schermo di un telefono mobile”. Con un sistema di raffreddamento così efficiente, il tablet dovrebbe garantire prestazioni stabili anche durante l’uso intenso, come il gaming. In aggiunta, presenterà la stessa configurazione della fotocamera del modello 2023, ovvero una doppia fotocamera posteriore da 13MP con flash LED e una fotocamera frontale da 8MP per i selfie.

Uno dei punti salienti del Legion Y700 dell’anno scorso era la presenza di due porte USB Type-C. Due porte permettono di caricare il tablet e utilizzare le cuffie simultaneamente, abilitando anche la ricarica diretta. La ricarica diretta consente al dispositivo di essere alimentato direttamente da una fonte di alimentazione esterna senza utilizzare la batteria, risultando particolarmente utile durante attività ad alte prestazioni come il gaming, poiché mantiene prestazioni ottimali e preserva la durata della batteria evitando il surriscaldamento.

Infine, potrebbe mantenere la stessa batteria da 6550mAh del modello precedente. Con la data di lancio ormai vicina, non dovremo aspettare a lungo per scoprire tutte le caratteristiche offerte dal nuovo Lenovo Legion Y700.