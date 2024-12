Lenovo Tab M11: IMPERDIBILE per il Black Friday a prezzo OCCASIONE

Il Lenovo Tab M11, uno dei tablet più versatili e accessibili del mercato, è in offerta esclusiva su Amazon per l’ultimo giorno del Black Friday al prezzo eccezionale di 159€.

Questo dispositivo è dotato di un ampio display da 11 pollici, garantendo immagini nitide e colori brillanti per streaming, lettura e navigazione. Con il sistema operativo Android 13, offre un’interfaccia moderna e il supporto garantito fino ad Android 15, rendendolo un investimento a lungo termine

Prestazioni solide e design elegante

Il tablet è alimentato da un processore MediaTek Helio G88 supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Grazie alla sua batteria, assicura fino a 10 ore di utilizzo continuo, perfetto per giornate in movimento. Il design con scocca in alluminio nella tonalità Seafoam Green conferisce un aspetto elegante e robusto, ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Inclusa nella confezione, la Tab Pen è un’aggiunta preziosa per scrivere, disegnare o prendere appunti​

Il Lenovo Tab M11 eccelle anche nel comparto audio, grazie ai suoi quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, che offrono un suono coinvolgente per film e musica. Le fotocamere da 8 MP (anteriore e posteriore) permettono di partecipare a videoconferenze con una qualità visiva chiara. In aggiunta, il tablet include funzionalità di parental control, rendendolo una scelta sicura anche per l’uso dei più piccoli​

