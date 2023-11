Lies of P PS5 e PS4, non è una bugia, lo sconto è vero ed è bello grosso! Super risparmio!

Lies of P è una delle più belle sorprese di questo 2023 videoludico. Senza troppo clamore, l’hype incessante che accompagna i vari bestseller che tutti amiamo e compriamo, questo be riuscito souls like coreano ha saputo ritagliarsi un angolo, anche bello grande, nel cuore di tutti coloro che amano questo genere che negli ultimi tempi è diventato amatissimo. Un successo strepitoso, e oggi grazie al super sconto Amazon per il Black Friday lo possiamo inserire bel van disco della PlayStation 5 con un bel 25% di sconto per 15 euro in meno, che fanno la differenza visto che il prezzo di partenza è 60 euro! Bello da vedere, difficile e impegnativo come devono essere i souls like, ma anche molto divertente e immediato! A questo prezzo va comprato immediatamente!

Che grafica! E che stile!

Ispirato a Le avventure di Pinocchio, il gioco è un souls-like ambientato nell’immaginaria città di Krat.

Ha tutto quello che deve avere un souls like, non vuole essere particolarmente innovativo, ma nello stesso tempo funziona alla grande, essendo si impegnativo, ma mai punitivo come possono essere i giochi di From Software. Le meccaniche sono quelle assodate dei souls like, ma rispetto ai vari Souls/Bloodborne tutto è molto meno criptico, meno fumoso, pur non essendo banale. I novizi si troveranno a proprio agio, pur schiantandosi contro momenti davvero impegnativi, mentre veterani troveranno pane per i propri pad!

E benché Lies of P sia un gioco tanto ben fatto quanto derivativo si prende il lusso di inserire un sistema di crafting delle armi che non ha nulla da invidiare ai padri del genere made in From Software, e che anzi sarà un punto di partenza per i titoli a venire che seguiranno.

E graficamente come siamo messi in Lies of P? Bene, anzi benissimo, stile e potenza grafica vanno a braccetto, le ambientazioni sono varie, ampie e ben congegnate, i boss sono tanti, grossi e fanno tanto male e il level design pur non essendo iper articolato ha tutte le scorciatoie al punto giusto!

Davvero una bella sorpresa questo Lies of P! E che prezzo! MENO 25% per PlayStation 5 e PlayStation 4!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.