L'impastatrice planetaria Kenwood è scontata di 200€ su Amazon: ASSURDO

Una planetaria Kenwood, valida anche ad uso professionale. Ha un cestello in acciaio inox da 4,6 litri che ti permette di fare più impasto in meno tempo, mentre grazie ai suoi accessori e alle varie velocità puoi davvero realizzare di tutto. Con l’offerta speciale di oggi di Amazon la porti a casa col 40% di sconto. Approfitta di questa mega occasione e falla tua a soli 299€, ovverosia con il super sconto di ben 200 Euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite via Prime.

Kenwood, l’impastatrice professionale in super sconto

L’elegante finitura metallica e la capiente ciotola in dotazione conferiscono una marcia in più ai piatti preparati per la famiglia. Potente, versatile e robusto, Kenwood Chef diventerà ben presto il solo strumento in cucina di cui non potrete più fare a meno.

Ad esempio abbiamo la frusta K per ingredienti secchi, il gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi e così via. Tra gli accessori da segnalare in particolare il frullatore in vetro termoresistente da 1,5L per preparare tanti succhi pieni di vitamine e minerali, e il Tritacarne per hamburger e salsicce fatti in casa.

Ma se non dovesse ro bastarvi, avete la possibilità di avere oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare tante ricette diverse con una sola macchina. Approfitta di questa mega occasione e falla tua a soli 299€, ovverosia con il super sconto di ben 200 Euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.