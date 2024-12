L'iRobot Roomba che aspira e lava alla perfezione lo paghi 150€ in meno

Per far splendere casa in ogni angolo senza il minimo sforzo, prova l’iRobot Roomba Combo i5! Oggi lo trovi su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto del 33%.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, l’occasione è davvero incredibile!

iRobot Roomba Combo i5: funzionalità e modalità di utilizzo

L’iRobot Roomba Combo i5 è un portento della tecnologia che garantisce una pulizia impeccabile su qualsiasi tipologia di superfici grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia.

In primis questo dispositivo è progettato per la pulizia di pavimenti sia bagnati che asciutti, convertendosi da un aspirapolvere per tutti i tipi di pavimento a un lavapavimenti, con la semplice sostituzione del contenitore. Tra l’altro la modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto basta inserire il contenitore Roomba Combo e il robot rileva automaticamente che è il momento per una pulizia combinata.

Un’altra caratteristica di spicco dell’elettrodomestico è la tecnologia brevettata Dirt Detect che gli consente di individuare le aree più sporche della casa e pulirle più accuratamente quando è installato il contenitore per l’aspirapolvere.

Allo stesso tempo, tutte le operazioni risulteranno più semplici che mai in quanto il software Robot OS lavora insieme all’app iRobot Home per rendere la pulizia personalizzata ed ottimizzare la tua routine quotidiana al meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.