Lo smartphone HONOR oggi lo paghi meno di 100€: promo speciale su Amazon

Ecco per te uno smartphone che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità – prezzo! Parliamo dell’HONOR X6b, al momento disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto conveniente del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così stracciato gli articoli stanno andando a ruba!

HONOR X6b: tutte le spcifiche tecniche e le funzionalità

L’HONOR X6b è uno smartphone che permette di soddisfare qualsiasi esigenza e che oggi puoi acquistare con una spesa davvero minima.

Innanzitutto dispone di un potente processore a 8-Cores che garantisce prestazioni ottimali per quanto rigaurda qualsiasi tipologia di operazione. Inoltre è dotato di 4 GB di RAM e di una memoria interna da 128 GB grazie alla quale puoi archiviare tutti i tuoi file e contenuti multimediali.

Un’altra specifica importante è il suo incredibile display Clear da 6,56 pollici, che vanta un’elevata frequenza di aggiornamento di 90Hz per una visione ultra-liscia. È dotato anche di funzionalità Magic Capsule e Always On Display (AOD), che permettono di vedere qualsiasi notifica a colpo d’occhio con le interazioni live e di controllare l’ora senza illuminare lo schermo.

Non è da meno la sua fotocamera AI Ultra-Clear che si distingue per una suite di funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale per elevare l’esperienza fotografica. Per finire, la potente batteria da 5200 mAh consente un utilizzo quotidiano leggero fino a due giorni con una sola carica, mentre con la modalità di risparmio energetico la batteria al 10% supporta 19 ore di standby.

