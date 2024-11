Lo Smartphone HONOR più sottile di sempre scontatissimo al -37%

Se sei alla ricerca di un nuovo cellulare che sia prestante ma allo stesso tempo economico, prova lo Smartphone HONOR X8b! Oggi è disponibile su Amazon a soli 169 euro con un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi fai in fretta!

Smartphone HONOR X8b: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Lo Smartphone HONOR X8b è dotato di uno schermo da 6,7 pollici FHD+ AMOLED brillante e con una luminosità di picco di 2000nit per un piacere visivo assoluto in ogni condizione di luce esterna. Inoltre, supporta il Circadian Night Display, la regolazione della luminosità a 4096 livelli, la modalità dark e la modalità E-book.

Non è da meno l’innovativo sistema di fotocamere composto da una fotocamera posteriore da 108MP che è in grado di catturare ogni dettaglio, e da una fotocamera frontale da 50MP per selfie e videochiamate più realistiche che mai. In più, l’interruttore automatico FOV e la luce per i selfie rendono gli scatti ancora più facili e affascinanti.

Questo modello ha una RAM da 8 GB e una memoria interna da ben 256 GB quindi enorme così da poter archiviare in sicurezza qualsiasi tipologia di file e contenuto, anche quelli più pesanti.

Un’altra caratteristica importante dello smartphone è il suo spessore di 6,78mm, con un peso di 166g, così da renderlo tra i modelli più sottili ed eleganti in circolazione.

Oggi lo Smartphone HONOR X8b è disponibile su Amazon a soli 169 euro con un mega sconto del 37%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi fai in fretta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.