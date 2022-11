Lo smartphone Motorola che fa sta andando a RUBA: display OLED

Se stai cercando un nuovo smartphone e non sai quale acquistare, dovresti considerare il Motorola Moto Edge 30 Fusion. Questo telefono è uno dei migliori sul mercato per diversi motivi.

Estetica fine ed esperienza da TOP di gamma a prezzo ristretto, soprattutto ora con gli sconti del Black Friday 2022 in corso su Amazon. Risparmia il 27% e portalo a casa con soli 499€. Non hai praticamente niente da perdere ma solo da guadagnare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Motorola Moto Edge 30 Fusion: uno smartphone che non ha paura di stupire

Con tutto quello che potresti volere da uno smartphone, Motorola Moto Edge 30 Fusion certamente non ti lascia a bocca asciutta. Infatti questo smartphone non viene preso molto in considerazione, ma credimi, ora che lo hai scoperto non può che essere il primo nella tua lista.

Grazie al display OLED dai neri assoluti e i colori vividi, l’esperienza visiva è al massimo delle potenzialità. Senza bordi sembra di immergerti letteralmente in ciò che fai quindi applicazioni, streaming e gaming mobile sono di una potenzialità assoluta.

Conta che hai un processore Qualcomm di ultima generazione con tanto di 128 GB di memoria a portata di mano per non avere limiti. Fotocamere che scattano fotografie come PRO in qualsiasi condizione e 5G per navigare alla velocità della luce.

Neanche la batteria ti può deludere con una ricarica rapida e che ti porta fino a sera senza esitazione alcuna.

Insomma, è uno smartphone che sa il fatto suo e se tu vuoi spendere poco ma avere il massimo, Motorola Moto edge 30 Fusion è da prendere ad occhi chiusi.

Approfitta del ribasso in corso su Amazon grazie al Black Friday e non aspettare un secondo in più, collegati sulla pagina per acquistarlo a soli 499€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

