Lo smartwatch perfetto per LEI esiste e costa anche poco (solo Amazon)

Stai cercando uno Smartwatch da Donna carino e che abbia un bel design? Questo modello è proprio quello che stavi cercando. Semplice e curato nei minimi particolari, ti consente di portare al polso un assistente intelligente senza necessità di renderlo noti a tutti quanti.

Tieni sotto controllo la tua vita con questo grazioso SmartWatch

Uno smartwatch dall’aspetto elegante ma comunque pratico, questo modello di DREAMWIN è la perfetta soluzione alla tua ricerca. Grazie al suo schermo da 1,08 pollici potrai visualizzare messaggi, avvisi di chiamata, notifiche delle applicazioni, cardio frequenza e tanto altro. Per usarlo basterà accoppiarlo tramite Bluetooth al tuo cellulare e collegarlo alla applicazione “F Fit” disponibile sia per dispositivi iOS che Android.

La sua batteria ti permette di renderlo attivo una circa 10 giorni mentre in stand by avrà la capacità di durare ben 20 giorni. Per ricaricarlo basta collegarlo con il suo caricatore USB al tuo computer; per di più nella confezione è presente sia un manuale per l’utente che un pratico kit per regolare la grandezza del cinturino.

Non ti dovrai neanche preoccupare di toglierlo durante la doccia o un bagno a mare dal momento che è progettato con una tecnologia che gli permette un’impermeabilità IP68 ed oltre a ciò con il suo cinturino in acciaio chirurgico stai pur tranquilla che non si rovinerà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.