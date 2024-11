Localizzatore Bluetooth Tile Mate: come l'AirTag ma a soli 12€ (-50%)

In occasione della Settimana del Black Friday, puoi acquistare uno dei tracker più venduti sul mercato con una spesa davvero minima! Si tratta del Localizzatore Bluetooth Tile Mate (2022), oggi disponibile su Amazon a soli 12 euro con un maxi sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è una vera bomba e le scorte sono in esaurimento!

Localizzatore Bluetooth Tile Mate (2022): funzionalità e modalità di utilizzo

Il Localizzatore Bluetooth Tile Mate (2022) è un gadget tech con le stesse funzionalità dell’Apple AirTag, ma ad un prezzo nettamente inferiore.

Si tratta di un tracker davvero super versatile che puoi sfruttare con qualsiasi tipologia di oggetto di uso quotidiano come chiavi, zaini, borse, smartphone e così via. La modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto, attraverso la Tile app, potrai farlo squillare quando è nel raggio d’azione del Bluetooth o chiedere al tuo dispositivo smart home di trovarlo.

Se, invece, dovessi trovarti fuori dalla portata del Bluetooth, l’applicazione ti indicherà l’ultima posizione nota del localizzatore così da semplificarne la ricerca. Inoltre, in caso di smarrimento del tracker, basterà aggiungere i tuoi dati di contatto in modo da poter essere contattato se qualcuno ha il codice QR nella rete Tile.

Dal punto di vista tecnico, questo modello è davvero indistruttibile in quanto è resistente anche all’acqua con un grado di protezione IP67. La batteria non è sostituibile e dura fino a 3 anni, mentre la portata Bluetooth arriva fino a 76 metri.

