Localizzatore GPS: 2 pezzi A SOLI 11€ per trovare i tuoi oggeti preziosi

Quando viaggi hai sempre il terrore di perdere i tuoi oggetti e beni più preziosi? Acquista una coppia di Localizzatore GPS compatibili con iOS a soli 11€! Questo prezzo è possibile non solo grazie al 5% di sconto, ma anche al codice promozionale del 30% da applicare in pagina.

Quante volte hai cercato le chiavi come se fossero sfuggite in un’altra dimensione? E il portafoglio, che sembra avere una vita propria? Se anche tu conosci la frustrazione di perdere tempo prezioso a cercare oggetti sparsi, i localizzatori gps sono la soluzione perfetta!

Semplicissimi da utilizzare

Questi localizzatori sfruttano la tecnologia gps per aiutarti a trovare i tuoi oggetti smarriti. Colleghi semplicemente il tag a quello che vuoi tenere sotto controllo (che sia il portafoglio, le chiavi, lo zaino o perfino il bagaglio) e, grazie all’app Dov’è (solo per iOS), puoi localizzare tutto con precisione e rapidità. Dimentica i minuti persi a cercare, perché ora puoi sapere esattamente dove si trova ogni cosa con un semplice tocco sul tuo iPhone.

Niente paura per la batteria: quella dei localizzatori GPS è sostituibile, quindi non c’è bisogno di cambiare tutto il dispositivo. Quando il localizzatore ti avviserà di un calo di carica, sarà sufficiente una rapida sostituzione della batteria per continuare a usarlo senza problemi. In più, i localizzatori arrivano con portachiavi inclusi, così puoi attaccarli ovunque ti serva con facilità.

Oggi su Amazon, grazie a uno sconto e un codice promozionale, puoi ottenere due di questi localizzatori gps a soli 11€. Che aspetti? I localizzatori GPS ti fanno risparmiare tempo e fatica a un prezzo imperdibile.

