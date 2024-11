Localizzatori GPS: 2 pezzi A SOLI 19€ per trovare ogni oggetto importante

Quante volte hai perso tempo a cercare chiavi, borsa o altri oggetti? Con i Localizzatori GPS Air Tracker a soli 19,99€, puoi dire addio a queste preoccupazioni.

Questo set di 2 dispositivi smart al 57% con coupon da 10€ da applicare è progettato per aiutarti a tenere traccia di oggetti, animali domestici e persino persone care in modo semplice e immediato, grazie alla compatibilità con l’app “Apple Dov’è” (iOS 14.5 e versioni successive).

Compatibile con app Apple Dov’è

Che tu voglia monitorare la posizione della tua valigia durante un viaggio, tenere al sicuro il tuo cane durante una passeggiata o semplicemente evitare di perdere le chiavi, il Localizzatore GPS Air Tracker è la soluzione ideale. Inoltre, è particolarmente utile per tenere d’occhio i bambini in luoghi affollati o per monitorare i movimenti di un gatto all’aperto. Gli Air Tracker funzionano perfettamente con il sistema di localizzazione Apple, integrandosi in modo fluido per localizzare gli oggetti direttamente dal tuo iPhone.

La semplicità di utilizzo e la compatibilità esclusiva con iOS rendono questi localizzatori un must per chi è già nell’ecosistema Apple. Con l’app Dov’è, localizzare i tuoi oggetti o affetti personali è rapido e intuitivo, senza dover installare applicazioni aggiuntive. Confezionati in un set da due, gli Air Tracker sono un’idea regalo perfetta per chi ama la tecnologia o ha bisogno di una soluzione pratica per organizzare meglio la propria vita. Semplici da configurare, sono utili sia per uso personale che per tutta la famiglia.

Non perdere più tempo a cercare oggetti o a preoccuparti di animali domestici: con gli Air Tracker, hai tutto sotto controllo, sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.