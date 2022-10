Logitech G PRO X con Microfono Blue VO!CE: sconto ASSURDO del 48% su Amazon

Acquista ora le Logitech G PRO X: delle cuffie che sono progettate per fornire agli utenti funzionalità di livello eSport. È costruito con driver al neodimio da 50 mm e un microfono ad asta staccabile con tecnologia Blue VO!CE. Acquistale su Amazon a soli 69,99€ invece di 134,99€.

Dal punto di vista del comfort, ha un archetto regolabile e viene fornito con cuscinetti in similpelle e memory foam in tessuto. Con questa cuffia è inclusa una scheda audio USB, in modo che gli utenti possano ottimizzare le proprie impostazioni audio e persino applicarle su altri sistemi. Sono inclusi due cavi a 4 poli da 3,5 mm (uno per PC e uno per uso mobile), oltre a uno splitter a Y da 3,5 mm per sistemi con jack per microfono e cuffie.

Il microfono ad asta rimovibile è costruito con la tecnologia del microfono Blue VO!CE che offre agli utenti filtri vocali in tempo reale per ridurre il rumore, la compressione e il de-essing, aggiungendo al contempo miglioramenti generali dell’audio. Ha anche un’ampia risposta in frequenza, un basso rapporto segnale-rumore e un’elevata sensibilità. Il filtro anti-pop integrato e lo schermo antivento aiutano a ridurre i rumori indesiderati.

Le cuffie sono realizzate con una forcella in alluminio e un archetto in acciaio per una maggiore durata. Per quanto riguarda il comfort, gli utenti potranno scegliere tra cuscinetti auricolari in similpelle o in memory foam in tessuto.

La tecnologia DTS Headphone:X 2.0 offre agli utenti un suono surround virtuale a 7.1 canali per un’esperienza di ascolto coinvolgente. Migliora il rendering dei bassi, la chiarezza dell’audio, i segnali di prossimità e la consapevolezza della distanza tra l’audio in campo vicino e lontano.

I driver al neodimio PRO-G da 50 mm di Logitech sono caratterizzati da una struttura a rete ibrida per un suono chiaro e preciso e una risposta dei bassi migliorata. Scarica il software G HUB Gaming per accedere ai profili di equalizzazione audio ottimizzati e per crearne di tuoi. Puoi anche salvare i profili audio sulla scheda audio USB inclusa e usarli con altri sistemi. Approfitta ora dello sconto del 48% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

